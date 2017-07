Los candidatos a liderar el PSOE lanzan un mensaje contrario a CC, los pactos en cascada y las alianzas preelectorales

Los tres candidatos a las primarias del PSOE canario se han mostrado este miércoles muy críticos con Coalición Canaria, con los pactos en cascada y las alianzas preelectorales en un debate celebrado en Tenerife con vistas a liderar el partido el próximo 23 de julio. Patricia Hernández y Juan Fernando López Aguilar han cuestionado la alianza con Nueva Canarias en las pasadas elecciones generales, mientras que Ángel Víctor Torres ha insistido en la importancia de construir un partido "desde abajo".

"No quiero volver a ver militantes cortando la etiqueta de Nueva Canarias cuando no vamos solos en las listas", ha asegurado Hernández, mientras que López Aguilar ha añadido que respeta la labor del diputado Pedro Quevedo, pero no quiere "cuñas externas" en las candidaturas. El eurodiputado cree que se debe "decir no" a esta alianza ya que los nacionalistas se han ido al grupo mixto y han defendido "intereses contrarios al PSOE".

En este encuentro, celebrado en el Hotel Escuela , los aspirantes a liderar el partido apelaron también a la necesidad de mantener un proceso interno transparente y abogaron por otorgar voz a los militantes para "recuperar un PSOE dividido". El debate, de más de una hora de duración, fue moderado por la periodista Saro Prieto, con turno de palabra acordado por los tres candidatos. Entre los asistentes al acto se encontraban caras representativas del partido como Aurelio Abreu o José Antonio Valbuena.

El encargado de abrir el coloquio fue Ángel Víctor Torres, que resaltó la importancia de acercar la ejecutiva a la militancia y consultar las decisiones con personas con experiencia dentro del PSOE. “Debemos encarnizar el partido y acercarnos a los problemas sociales”, indicaba, al tiempo que expresó la necesidad de la formación de acercarse a los más jóvenes y recuperar su confianza.

A su vez, Patricia Hernández apeló a su experiencia dentro del Gobierno de Canarias y subrayó que se presenta "para crear un partido unido" y "dar soluciones nuevas a problemas antiguos. Conozco los problemas de nuestros militantes y quiero ilusionarlos y recuperar la confianza", afirmó la candidata.

Patricia Hernández durante el debate de las Primarias del PSOE de Canarias EFE/Cristóbal García

La diputada socialista expresó que, aunque en el PSOE existen divisiones y escisiones, lo importante es recuperar la unidad y solucionar los problemas de los ciudadanos. “Conmigo se acaban los enfrentamientos, pondré a personas capacitadas”, añadía.

Hernández también matizó las palabras de Ángel Víctor Torres sobre el papel que juega el PSOE en la oposición al recriminarle que le ha escuchado "varias veces lo de vociferar en la oposición, en la oposición se critica, pero también se construye". La política tinerfeña se comprometió a acabar con los pactos en cascada. "Se me atribuyen los pactos en cascada cuando yo no he sido secretaria general, estoy en contra”, agregó.

Juan Fernando López Aguilar centró su discurso en la militancia y en que el PSOE en Canarias debe mostrarse duro con cuestiones como la Ley del Suelo o el sistema electoral. El eurodiputado criticó la falta de firmeza del PSOE dentro del Gobierno al reprochar que "los pactos en cascada son un engaño, no vale con hacer una cosa dentro del gobierno y cuando estás fuera hacer otra”, le replicó a Hernández. Además, el eurodiputado expresó que el PSOE debe contar con comités que se reúnan con frecuencia donde se “hable de política” y no de cuestiones de organización.

Juan Fernando López Aguilar durante el debate de las Primarias del PSOE de Canarias EFE/Cristóbal García

Torres, Hernández y López Aguilar criticaron el trato que su partido ha recibido de CC cada vez que han sido socios y censuraron que el PSOE haya tomado medidas disciplinarias contra dirigentes locales de su propio partido porque los nacionalistas se sentían incómodos con su comportamiento.

"Somos nosotros los que tenemos que poner a ATI en la oposición en 2019", subrayó el eurodiputado, que además recordó que nunca ha aceptado "las imposiciones de ATI, se acabó que ATI apunte y el PSOE dispare". Mientras, Hernández, citando varios medios de comunicación, expresó que "desde Coalición Canaria no quieren que sea secretaria general, porque ellos no solo eligen en su partido sino que también quieren elegir en el resto. CC cruza los dedos para que yo no gane las primarias".

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, finalizó el debate explicando la necesidad de que los militantes acudan a votar y que el PSOE se posicione como fuerza del cambio apostando por políticas sociales. “Esto es un partido transformador, un partido de gobierno. Hoy los niños que acuden a los comedores escolares lo hacen gracias a una medida del Partido Socialista, no quiero ni un solo recorte más en la sanidad pública porque cuando se recorta se beneficia la privada, necesitamos apostar por las energías limpias…”, sostuvo.

Ángel Víctor Torres durante el debate de las Primarias del PSOE de Canarias EFE/Cristóbal García

En declaraciones a los periodistas, los tres candidatos aprovecharon para reforzar sus ideas y aclarar que se pueden realizar debates desde el respeto. Patricia Hernández expresó su intención de contar con López Aguilar y Angel Víctor Torres en caso de que ganase el proceso de primarias del próximo domingo.