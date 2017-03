Los consejeros tránsfugas del Cabildo de Gran Canaria rompen por primera vez la disciplina de voto de Podemos

Los consejeros del Cabildo de Gran Canaria María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez han escenificado este viernes, en el pleno ordinario de marzo, la ruptura con el grupo político al que aún pertenecen, Podemos, al votar en contra de la moción presentada por el portavoz de la formación, Miguel Montero, en apoyo de las reivindicaciones de los trabajadores en huelga del organismo autónomo Valora, responsable de la recaudación insular de tributos. La iniciativa del partido morado exigía, entre otras cuestiones, el inmediato inicio de la negociación de un convenio colectivo, del que carecen, para equiparar las prestaciones sociales de la plantilla con las que tienen reconocidas los funcionarios y laborales del Cabildo, así como el personal que presta servicio en mercantiles dependientes de la institución.

La moción ha decaído con el rechazo de los nueve consejeros de Nueva Canarias (NC), los cinco del PSOE y los dos que han decidido romper la disciplina de voto de Podemos y mantenerse en la del grupo de gobierno insular. Los ocho representantes del PP y los cuatro de Unidos han apoyado la iniciativa promovida por Montero y por Ylenia Pulido, la otra consejera que ha respetado las directrices de la dirección de Podemos y ha pasado a la oposición tras la ruptura del pacto.

El consejero de Presidencia, Pedro Justo Brito (NC), ha propuesto una transaccional que incluía el compromiso de concluir la negociación del convenio a lo largo de 2017 para que los trabajadores puedan cobrar los complementos que reclaman en 2018, pero con la condición de que antes estuviera aprobada la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). En consonancia con la posición de los trabajadores de Valora, Podemos defiende que la prioridad es el convenio (se les aplica por defecto el de Despachos de 1972) y no la RPT, una negociación que, a su juicio, se puede posponer. Es por ello por lo que ha rechazado la alternativa.

Miguel Montero ya había advertido de que el voto en contra a esta moción de los consejeros Nebot y Rodríguez sería la prueba definitiva de la absoluta desconexión de los mismos con el partido con el que se presentaron a las elecciones y la necesidad de su pase al grupo de los no adscritos. En declaraciones realizadas a este periódico antes de la celebración del pleno, Montero recordó que Rodríguez llegó a reunirse con los trabajadores de Valora hace menos de un mes y a expresarles su apoyo.

El portavoz de Podemos en el Cabildo se ha erigido en protagonista de la sesión matutina al mantener enconados enfrentamientos con los que hasta hace apenas un mes eran sus compañeros en el equipo de gobierno insular.

La primera confrontación se produjo como consecuencia del anuncio de nombramiento de Nebot y Rodríguez como consejeros en tres empresas públicas del Cabildo: Mataderos Insulares de Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno (CCAM) y Sociedad de Promoción Económica (SPEGC). Montero aseguró que era "materialmente imposible" que estas designaciones se hubieran realizado en nombre del grupo de Podemos. "O estos consejeros pertenecen a NC y al PSOE y no se nos ha informado o son no adscritos", manifestó el portavoz de la formación morada, que cuestionó la legalidad de los actos que se puedan adoptar en un futuro en esas mercantiles con el apoyo de Nebot o Rodríguez. "Cualquier decisión tendría la espada de Democles, podrían ser actos nulos de pleno derecho", añadió Montero, que acusó al presidente insular de colocar en la dirección de esas sociedades "a personas que no pueden estar".

El portavoz de Unidos, José Miguel Bravo de Laguna, compartió esa opinión y aludió al artículo 88 de la Ley de Cabildos de 2015 para expresar las dudas "jurídicas y políticas" que le genera el hecho de que Miguel Ángel Rodríguez, sustituto de Juan Manuel Brito, sea nombrado en esas empresas públicas cuando, según ha manifestado Podemos, nunca ha llegado a estar integrado en este grupo político.

También el PP se sumó a las críticas en esta antesala del pleno extraordinario contra el transfugismo convocado para la tarde de este viernes, al reprochar a Antonio Morales, a través de su portavoz Carlos Ester, que se sustente en una mayoría "tramposa" en la corporación con dos consejeros que "hacen alarde de su transfuguismo".

Pedro Justo Brito replicó que el grupo de gobierno ha adoptado esa decisión sobre la base de una cobertura jurídica "solida". El consejero de Presidencia recordó que el secretario de pleno ya elaboró un informe favorable al mantenimiento de Juan Manuel Brito como vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana tras su expulsión de Podemos. Además anunció que cuenta con un informe externo que defiende la legalidad de las actuaciones y la asesoría del secretario para los casos concretos de Nebot y Rodríguez.

El portavoz de Podemos solicitó en el pleno que le remitieran ese dictamen externo, que no había sido enviado a los grupos. La formación morada ha renunciado a la asignación económica que le corresponde por esos dos consejeros.

Enfrentamientos con Nebot, Torres y Morales

Uno de los momentos más tensos de la sesión se produjo cuando Montero cuestionó a la consejera de Igualdad, María Nebot, que no hubiera promovido ni en el anterior ni en este pleno una declaración institucional sobre el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo. "¿Es que la ideología feminista se le fue por el sumidero, como su pertenencia a Podemos? ¿O estaba tan entretenida en otras cosas que se le olvidó el 8M?", preguntó. "Usted no me va a dar lecciones ni morales ni feministas", replicó Nebot, sentada a su lado. "Las actividades en las que se ven inmiscuidas las mujeres se realizan todos los días del año, no hace falta que sea el 8 de marzo. Que no haya presentado una moción no significa que me haya olvidado del Día Internacional de la Mujer. Un día en el que, por cierto, usted no fue a ningún acto", añadió la consejera en un comentario que fue desmentido por Montero.

El portavoz de Podemos también se enfrentó al presidente insular, Antonio Morales, y al vicepresidente primero, Ángel Víctor Torres. Al socialista le preguntó si la decisión de rechazar la propuesta de reordenación de áreas planteada por la formación morada tras el cese de Brito y de aupar al Consejo de Gobierno a Nebot había sido adoptada de manera unilateral por Morales. "En ningún caso. En este gobierno siempre tomamos las decisiones en consenso y dialogando", explicó Torres visiblemente molesto. Ante esta respuesta, Montero quiso saber qué opinaba el presidente de que su compañero de gobierno "negara su potestad exclusiva" para nombrar a los miembros del Consejo de Gobierno. "Me parece que ha entendido solo una parte. Anda dando tumbos en sus apreciaciones. El presidente del Cabildo es quien firma y, lo ha dicho, toma la decisión de manera consensuada siempre", ha zanjado Morales.