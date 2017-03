Podemos, sobre los consejeros tránsfugas del Cabildo de Gran Canaria: “No los hemos visto desde hace un mes”

“A estas dos personas no las hemos visto desde hace un mes, han decidido no acudir a las reuniones del grupo”. El portavoz de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Montero, considera que María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez, los dos consejeros que han permanecido en el pacto de gobierno junto a PSOE y NC en contra de las directrices de la formación morada, ya han asumido de facto su desvinculación del grupo político al ausentarse desde finales de febrero de las reuniones que de forma sistemática celebran sus consejeros en la corporación insular todos los lunes a las 12.00 horas.



Montero ha defendido que la decisión de Podemos de renunciar a la asignación económica que le corresponde como grupo por los dos consejeros tránsfugas es coherente con la situación actual de desconexión absoluta de Nebot y Rodríguez con respecto al partido. Y ello a pesar de que es Podemos "el perjudicado" por esta decisión, ya que dejaría de recibir 20.000 euros al año para los gastos generados por la actividad institucional, entre los que alude, a modo de ejemplo, al transporte, material de oficina, pagos por elaboración de informes o la celebración de actos como el de rendición de cuentas de julio.



Según ha explicado a este periódico el también exconsejero de Educación y Juventud, su grupo no solo rechaza percibir de aquí en adelante los 5.036 euros por trimestre que tendría derecho a cobrar por los consejeros Nebot y Rodríguez, sino que, además, pide que la medida se aplique con efectos retroactivos en lo que concierne a Juan Manuel Brito, expulsado del partido en enero. La formación morada entiende que desde mediados de febrero, la fecha del cese de Brito, su grupo político en el Cabildo pasó a estar formado por tres cargos electos (el propio Montero, María Nebot e Ylenia Pulido) y no cuatro, ya que Rodríguez, que tomó posesión de su acta de consejero el 24 de febrero, "nunca llegó a integrarse" en el mismo.



Los servicios jurídicos del Cabildo deberán dar una respuesta a lo planteado por Montero en la Junta de Portavoces de este martes. En el caso, poco probable, de que la administración insular aceptase la pretensión de Podemos de desvincular de su grupo a los consejeros que han roto la disciplina del partido, no solo a nivel administrativo, sino incluso en los asientos que ocupan durante los plenos, Nebot y Rodríguez pasarían a tener la consideración de consejeros no adscritos.



Según Montero, desde que "se destapara el plan de (Antonio) Morales" para mantener en el gobierno insular a los consejeros díscolos, estos no rinden cuentas al partido y no han asistido a las cuatro reuniones convocadas en marzo para organizar la actividad semanal en la corporación. "Ya no se ven obligados a fingir que son de Podemos", afirma. El portavoz de la formación morada recuerda que "incluso en los peores tiempos", en aquellos en los que se manifestaban con mayor virulencia las pugnas internas con el sector crítico liderado por Juan Manuel Brito, las reuniones periódicas de los lunes y las programadas para preparar los plenos los últimos jueves de cada mes se celebraban con la asistencia de todos los consejeros. "Al menos han tenido la decencia de no pasar facturas por gastos de taxis o almuerzos", ha añadido.



Montero asegura que Nebot y Rodríguez ni siquiera están recibiendo a través del grupo de Podemos las convocatorias para las comisiones o los consejos de las empresas públicas . "Hay un formalismo, se les entrega un sobre para citarlos, pero deducimos que ya se los llevan directamente a sus consejerías o que han dado órdenes para que no las envíen al grupo", relata el portavoz de la formación morada, que también lamenta que esos dos consejeros hayan acudido a diversos municipios de la isla y no se hayan reunido con los representantes locales del partido.



"A María (Nebot), desde el minuto en el que se descubrió el plan de Morales, no se le ha visto, y Miguel Ángel (Rodríguez) es el consejero de Schrödinger, no sabes de quién es. Un día dice en Facebook que se marcha de Podemos, que solo está vinculado a Democracia Real Ya y al 15M, y ahora vuelve a decir que se siente de Podemos", ha aseverado.



Montero ha recordado que María Nebot se negó a comparecer en la rueda de prensa convocada el 27 de febrero para anunciar la reordenación de las áreas de Podemos en el Cabildo, pero que Rodríguez sí estuvo presente, aunque declinó hablar ante los medios. El portavoz de la formación morada en la corporación insular interpreta ese silencio como una prueba de que el sustituto de Brito, a quien considera "el tránsfuga más rápido de la historia", ya tenía "un plan diseñado y no quería decir nada que le pudiera perjudicar después".



De momento se desconoce el sentido del voto de esos dos consejeros en la moción que Podemos presentará en el pleno ordinario del viernes para apoyar a los trabajadores de la empresa pública Valora. La iniciativa recoge, entre otras cuestiones, la necesidad de negociar el convenio colectivo o, en su defecto, aplicar el del personal laboral del Cabildo, así como la creación de la figura del defensor del contribuyente.



"Silenciar" el pleno sobre transfuguismo



Por otra parte, Montero ha acusado al presidente del Cabildo, Antonio Morales, de intentar "silenciar" el pleno extraordinario sobre transfuguismo, convocado tras una petición conjunta de PP y Unidos tras la ruptura del pacto tripartito.Este pleno, que tiene una única moción, se celebrará el viernes a las 17.00 horas.

Según el portavoz de Podemos, el gobierno insular relega el debate a un horario intempestivo para tratar de minimizar el impacto mediático, "para que no haya ninguna tele". En la junta de portavoces de este martes, Montero propuso que tuviera lugar a las 09.00 horas en previsión de que tenga una duración no superior a los 45 minutos, pero el presidente insular rechazó esta opción al entender que primero debía celebrarse el pleno ordinario (programado para las 10.00 horas) porque, de lo contrario, se podría retrasar su inicio y no daría tiempo a debatir las mociones presentadas por los distintos grupos.



En la misma línea, los portavoces de PP y Unidos, Felipe Afonso El Jaber y José Miguel Bravo de Laguna, respectivamente, consideran que Antonio Morales "aprovecha sus facultades como presidente" para "oscurecer el debate convocando un pleno de tapadillo y pensando que ese día y a esa hora no habrá presencia de público ni medios de comunicación”.