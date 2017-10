El eterno lastre de la pobreza en Canarias

Por no gustar, no gustaba ni a los propios partidos que sustentaban al Gobierno. Así la portavoz socialista en aquel debate, Rosa Guadalupe Jerez, asumió que era “insuficiente”, pero que “desde mi pequeña opinión, peor sería haber pasado de puntillas. Menos es nada”.

Y aún más: “No me gusta la evaluación del Plan y no queda clara como se va a llevar. No es la ficha financiera que nos gustaría”, insistió la portavoz socialista.

Un Plan del que la nacionalista Flora Marrero dijo que “aunque sea insuficiente” sirve para “dar la cara frente a quienes lo están pasando mal” y salir a la calle con “la frente alta sabiendo que estamos haciendo algo”.

“Es un documento ampliable. Y si es insuficiente, tendremos que seguir dando pasos para conseguir la igualdad de oportunidades”, aseguró desde el estrado.

Así que hubo unanimidad en el diagnóstico parlamentario sobre la Estrategia contra la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano 2013-2015: era insuficiente. Los matices ente Gobierno y oposición se centraron en que mientras para el primero “menos es nada” para PP y NC “para este viaje no se necesitan estas alforjas”.

Repasando la transcripción de ese trascendente debate de hace cuatro años, se confirma que estuvo marcado entre el negativismo fatalista de la oposición y el posibilismo conformista de los socios del Gobierno que presidía Rivero frente a unos datos que eran alarmantes.

Pues el propio Ejecutivo regional reconocía que había 35.150 hogares sin ingresos de ningún tipo. Con un 18% de familias con todos sus miembros en paro en una región en la que el 63% de los parados tienen más de un año de antigüedad y un 40% más de dos años.

Una situación que socialistas y nacionalistas achacaron al Gobierno central de Mariano Rajoy, el Grupo Popular al maniroterismo de Rodríguez Zapatero y su herencia y el Mixto tanto al Ejecutivo estatal como al canario, que ha seguido a rajatabla el austericidio dictado desde Bruselas y Madrid.

A rastras y trompicones

Y frente a esa realidad, un plan que debería afrontar el drama de enfrentarse a un 38,2% de pobreza y que, para el portavoz de NC, Román Rodríguez, llegó “a rastras y a trompicones” al Parlamento después de que los socios del Pacto rechazaran el que cuatro meses antes presentó su formación política, por lo que “es un quiero y no puedo”.

Rodríguez negó, además, que existieran 190,9 millones para la atención de las personas en riesgo de exclusión, ya que 80 millones del plan están asociados al programa Jeremie y a los parques tecnológicos, por lo que conminó al Ejecutivo a “quitar” todo aquello que “no tiene que ver con la atención de las familias”.

Personas sinhogar en Las Palmas de Gran Canaria. ALEJANDRO RAMOS

Una estrategia que, para la conservadora Milagros Bethencourt, era un “paripé” montado con una ficha financiera de 190,9 millones de euros “ficticios”, que carga gran parte del mismo en los ayuntamientos y ONGs y que, además, “genera expectativas que no se van a poder cumplir”.

Y debían tener razón los críticos, porque tan solo un año después, la propia Rojas alertó en sede parlamentaria sobre el riesgo de que la pobreza severa “se cronifique” en Canarias con un escenario “muy difícil”: “nos podemos encontrar con una sociedad estructurada en hasta tres polos: el de quienes trabajan, quienes no lo hacen y quienes trabajan pero no con un empleo digno sino todo lo contrario, un empleo que se aproxima más a una renta mínima que a un salario”, dijo Rojas.