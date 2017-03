Fuerte granizada en Gran Canaria

A pesar de que el Cabildo de Gran Canaria había reabierto todas las carreteras cerradas por la fuerte granizada de este domingo, las condiciones meteorológicas han obligado a cerrar la carretera 150 de Cruz de Tejeda hacia los Pinos Gáldar y la 220 del Cruce con 222, hasta la 21 de Cueva Corcho-Artenara. Además, insiste en que sigue siendo necesaria la conducción con precaución en el resto de vías.

La Corporación recuerda que ha granizado y llovido con fuerza en varias zonas del centro, Firgas, Telde o Artenara. También se ha notado la caída de granizos durante la tarde de este domingo en la capital grancanaria, en puntos como La Isleta, La Playa de Las Canteras o Triana.

Las carreteras que este domingo quedaron abiertas tras pasar la noche cerrada fueron la 130 de Cazadores, GC-120 de Ingenio a Cazadores, la GC-134 y GC-135 de subida a Los Pechos, la GC-150 del Cruce de los Llanos a Cruz de Tejeda y la GC-600 del Cruce de Cueva Grande hasta Ayacata.

El Cabildo insiste en que, en jornadas como estas, es preferible no salir y, de hacerlo, aparcar solo en zonas adecuadas para no entorpecer el paso, evitar atascos y evitar, sobre todo, accidentes y atropellos. También apunta que, aunque el granizo se pueda confundir a veces con nieve, hay que tener que para la conducción no es lo mismo y es aún más peligroso por los deslizamientos que conllevan las placas de hielo.

Además, la Corporación aclara que los servicios de Medio Ambiente, Emergencias y Carreteras actúan donde lo requiere la situación y permanecen atentos en todo momento.

Las redes del Cabildo en Twitter @GranCanariaCab y @Carreterasgc informan de cualquier incidencia o cambios, mientras que un post de su perfil de Facebook es actualizado constantemente con las novedades para que esté reunida toda la información y accesible.