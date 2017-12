Celebración con Papá Noel y regada con champán francés para el segundo premio, vendido en el parque Santa Catalina

El segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ha sido recibido por los vendedores de una de las administraciones que lo han repartido en Las Palmas de Gran Canaria con una celebración regada con champán francés y en la que no ha faltado ni la compañía de Papá Noel.



A las puertas de ese despacho, situado en la calle Ripoche haciendo esquina con el concurrido parque Santa Catalina, su encargado, Luis Saavedra, se ha confesado "emocionado" por haber repartido dos décimos del número 51.244, premiados con 124.000 euros cada uno, y ha asegurado que esperaba algo así porque "tenía un pálpito" desde primeras horas del día.



"Sabía que algo iba a pasar, no sabía el qué, pero tenía un pálpito", ha repetido ante numerosos medios de comunicación congregados en el lugar solo unos minutos después de que fuera cantado el segundo premio.



Rápidamente ataviado con una camiseta con el lema Segundo premio. Vendido aquí y rodeado por varias empleadas del establecimiento que, entre risas nerviosas, destacaban que "no se lo podían ni creer", Saavedra no ha dudado en abrir una tras otra varias botellas de champán francés que había ido a buscar de inmediato al conocer su fortuna.



Una fortuna que ha celebrado acompañado incluso por Papá Noel, que ha hecho acto de presencia haciendo sonar una campana y hasta ha portado por unos momentos un cartel con el número agraciado.