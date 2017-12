Cielos poco nubosos y viento flojo este sábado

Los cielos poco nubosos serán generalizados en Canarias este sábado, cuando las temperaturas no variarán y el viento amainará y será flojo en casi todo el archipiélago, según la Agencia Estatal de Meteorología.



La máxima llegará a 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, donde la mínima será de 16, y a 20 en Las Palmas de Gran Canaria, donde la mínima será de 15, de acuerdo a su predicción, que detalla que el viento se prevé del este o del nordeste flojo, aunque será más intenso en costas del sureste y del noroeste de algunas islas.



En las aguas de Canarias se esperan vientos del este y fuerza 4 a 5, marejada con áreas de fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.



La predicción del tiempo para mañana, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Poco nuboso a despejado con algún intervalo en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste flojo, girando a sureste en el sur en horas centrales.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 12 20



FUERTEVENTURA



Poco nuboso a despejado con algún intervalo en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste flojo, girando a sureste en horas centrales.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 14 19



GRAN CANARIA



Poco nuboso a despejado con algún intervalo en horas centrales en el norte y en toda la isla al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este flojo, más intenso en costa sur y puntas del norte, y de madrugada en cumbres también.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 15 20



TENERIFE



Poco nuboso a despejado al principio con intervalos nubosos a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del este y nordeste, más intenso en costa sureste, aumentando al final también en puntas nordeste y noroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 16 21



LA GOMERA



Poco nuboso, con intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este flojo, más intenso en el litoral sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de La Gomera 16 21



LA PALMA



Intervalos nubosos. No se descarta alguna lluvia débil en el este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este y nordeste, más intenso en los litorales norte y sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de La Palma 16 20



EL HIERRO



Poco nuboso a despejado aumentando a nuboso a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este flojo a moderado.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 12 16