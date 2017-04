Cielos despejados y posibilidad de calima en el sur de Gran Canaria y Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología predice para mañana, lunes, en Canarias cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en el oeste y norte de las islas más occidentales y baja probabilidad de calima en zonas orientadas al sur de Gran Canaria y Tenerife.



Las temperaturas subirán en Lanzarote y Fuerteventura, de forma ligera las mínimas y notable las máximas. En el resto de las islas, no se esperan cambios, salvo en las costas, donde descenderán.



Soplará viento variable flojo, predominando la componente este por la mañana.



En el mar, se esperan vientos de componente este de fuerza 3 o 4, ocasionalmente 5 en el sur, tendiendo al final a variable de 2 a 4. Habrá marejadilla, localmente marejada en el norte y sur hasta avanzada la tarde, y mar de fondo del norte (variable en el sur) con olas de un metro.



El pronóstico meteorológico para mañana, lunes, por islas es el siguiente:



PROVINCIA DE LAS PALMAS



LANZAROTE



Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, ligero en las mínimas y notable en las máximas. Viento variable flojo, predominando la componente este por la mañana.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (º C):



Arrecife, 19 y 32



FUERTEVENTURA



Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, ligero en las mínimas y notable en las máximas. Viento variable flojo, predominando la componente este por la mañana.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (º C):



Puerto del Rosario, 18 y 30



GRAN CANARIA



Poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de calima en zonas orientadas al sur. Temperaturas sin cambios en el interior y en descenso en costas. Viento variable flojo, predominando la componente este por la mañana.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (º C):



Las Palmas de Gran Canaria, 21 y 28



PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE



TENERIFE



Poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de calima en zonas orientadas al sur. Temperaturas sin cambios en el interior y en descenso en costas. Viento variable flojo.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (º C):



Santa Cruz de Tenerife, 21 y 30



LA GOMERA



Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas de evolución en el oeste y norte de la isla al final del día. Temperaturas sin cambios en el interior y en descenso en costas, en especial de las mínimas. Viento variable flojo.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (º C):



San Sebastián de La Gomera, 20 y 26



LA PALMA



Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos de nubes bajas en el este, oeste y norte. Temperaturas sin cambios en el interior y en descenso en costas, en especial de las mínimas. Viento variable flojo, predominando la componente norte por la tarde.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (º C):



Santa Cruz de La Palma, 20 y 27



EL HIERRO



Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos de nubes bajas en el oeste y norte. Temperaturas sin cambios en el interior y en descenso en costas, en especial de las mínimas. Viento variable flojo, predominando la componente norte por la tarde.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (º C):



Valverde, 18 y 26