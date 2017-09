Educación amplía sus ayudas al desplazamiento para cursar estudios superiores

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno canario ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias una nueva convocatoria de ayudas al desplazamiento para que los alumnos de las islas puedan realizar estudios superiores en el curso académico 2017-2018.



En un comunicado, Educación explica que la administración regional volverá a costear cuatro trayectos a los estudiantes de las islas no capitalinas que deban desplazarse a Gran Canaria o Tenerife para cursar estudios universitarios, de Formación Profesional Superior o enseñanzas artísticas y deportivas superiores.



Asimismo, la Consejería incluye situaciones excepcionales para garantizar el acceso de todo el alumnado de Canarias a la formación superior que elija.



Además de paliar la doble insularidad, el programa autonómico financiará desde este curso cuatro desplazamientos a la Península para cursar estas enseñanzas en centros públicos, en caso de ausencia de esa oferta académica o de plazas en el archipiélago, y beneficiará también al alumnado de Gran Canaria o Tenerife que cambie de isla por no poder cursar en la que reside.



La consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, señala que la ampliación de la medida "permitirá garantizar que la insularidad no sea un obstáculo para los estudiantes del archipiélago".



"Contar con el potencial de nuestros estudiantes e impulsarlo con medidas que faciliten su acceso a los estudios superiores, como las ayudas al desplazamiento, la bajada de tasas universitarias o las becas universitarias del Gobierno de Canarias, es clave para conseguir una sociedad de futuro, centrada en el desarrollo social, cultural y económico", subraya la consejera.



Por su parte, el director general de Universidades, Ciro Gutiérrez, resalta la importancia de una medida "que no solo ayudará a paliar los efectos de la doble insularidad para los estudiantes no capitalinas, sino que añade oportunidades a los jóvenes para desarrollar su potencial y supone un paso más para alcanzar la equidad del sistema educativo de las islas".



Como recoge la convocatoria, la Consejería abonará hasta 200 euros por dos trayectos en el caso de los desplazamientos a la Península y hasta 80 euros por dos trayectos de vuelos interinsulares, y para este programa cuenta con un presupuesto de 850.000 euros.



El departamento autonómico abonará dos trayectos para viajes comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre y otros dos para el segundo periodo, del 1 de enero al 31 de julio, y con la convocatoria publicada hoy se abre el plazo de solicitud para los primeros viajes.



Los estudiantes interesados podrán formalizar sus solicitudes desde el próximo lunes hasta el 18 de octubre, presentando el formulario en la sede electrónica de la Consejería.



Para el segundo periodo subvencionable el plazo de solicitud estará abierto del 1 de marzo al 2 de abril de 2018.



En el curso 2016-2017, Educación y Universidades abonó 5.432 trayectos a estudiantes de Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa, El Hierro, La Gomera y La Palma desplazados a Gran Canaria o Tenerife para cursar estudios universitarios, de Formación Profesional Superior o enseñanzas artísticas o deportivas superiores.