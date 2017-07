Gran Canaria busca al próximo Steve Jobs

Los americanos Henry Ford y Steve Jobs introdujeron en el mercado lo que se conoce como "ideas disruptivas", que cambiaron los paradigmas establecidos para atender la realidad de una forma distinta. Así, Ford cambió las técnicas de fabricación de coches, mientras que Jobs hizo lo propio con la tecnología digital.

La compañía Indra, una de las principales organizaciones de consultoría y tecnología del mundo, ha lanzado este martes de la mano del Cabildo el reto Ventures4GranCanaria, para detectar ideas disruptivas vinculadas a los retos de la isla.

Se trata de una convocatoria abierta a todo el ecosistema innovador, ya sea nacional o internacional, en la que pueden participar emprendedores, estudiantes, universidades, empresas surgidas de otras o spinoffs y centros tecnológicos, entre otros.

El responsable de Indraventures, David Pascual, explica a Canarias Ahora que Gran Canaria "se está especializando en el ámbito smart, lo que coincide con uno de los ámbitos estratégicos para nosotros: las infraestructuras inteligentes". Buscan ideas, según explica, que "respondan a una necesidad real".

El responsable de Indraventures, David Pascual. Alejandro Ramos

¿En qué consiste Ventures4GranCanaria?

Es una iniciativa promovida por la SPEGC e Indra que busca ideas disruptivas en el ámbito smart que respondan a la realidad de Gran Canaria y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la ULPGC, Caixabank y Satocan. Es un modelo de innovación abierto donde cada uno aporta y colabora. Lo que buscamos son ideas en cualquier fase de todo el ecosistema, es decir, de emprendedores, de startups, spinoffs, grupos de investigación y empresas ya consolidadas.

¿A qué se refiere con disruptivo y con el ámbito smart?

Las disruptivas son nuevas ideas que respondan a nuevas realidades no establecidas en la sociedad de Gran Canaria. No es una evolución de algo ya existente, sino plantear nuevas iniciativas que nos cambien los paradigmas y respondan a esa realidad de diferente forma. Igual que en su día Henry Ford lo hizo en el ámbito de los coches, o que Amazon transformó la manera de comprar o Steve Jobs cambió la manera en la que adquirimos la música.

El ámbito smart enmarca a esas tecnologías inteligentes que están transformando la manera en que se producen las cosas, cómo se relacionan las personas y cómo se definen los productos y servicios.

Entonces se premiarán las aplicaciones.

No sólo las aplicaciones, que conforman un ámbito. Este tipo de tecnologías está generando inmediatez donde antes no había, transformando los procesos productivos. Eso no son app, son nuevos tipos de aplicaciones que no existían, que las están facilitando las nuevas tecnologías. También están eliminando barreras para que nuevas startups y pequeñas empresas spinoffs compitan de tú a tú con grandes compañías.

¿Qué tipo de iniciativas están buscando?

Buscamos iniciativas en el ámbito de estas tecnologías inteligentes; en el turístico, porque es uno de los sectores prioritarios de Gran Canaria; en la sostenibilidad, teniendo en cuenta que el patrimonio marino y cultural es fundamental en la isla; en energías como las renovables, esas smart grids que permiten a los ciudadanos saber cómo obtener un consumo óptimo. Cambios también en la industria, en tener ciudades más eficientes y sostenibles. Por ejemplo, en movilidad se pueden coordinar los sistemas semafóricos con el transporte público, para darle prioridad y que se fomente este último.

También la participación, esa relación bidireccional entre los ciudadanos y la administración; además de temas asociados a la privacidad y la seguridad de la información, que son fundamentales. Es decir, la ciberseguridad.

¿Ésta última, especialmente después de los ciberataques registrados a escala mundial?

Nosotros consideramos que la ciberseguridad es un aspecto crítico. Son infraestructuras críticas y es tanto la seguridad, como gestión de la privacidad de la información. Ya lo teníamos pensado antes, quizás las últimas noticias que han aparecido hacen que esté en auge, pero es un tema intrínseco.

El responsable de Indraventures, David Pascual. Alejandro Ramos

¿Se trata entonces de innovación tecnológica ya sea digital o material?

Actualmente se está produciendo una convergencia entre los ámbitos físicos y los digitales. Nosotros vivimos en la realidad física, pero estamos compartiéndola a través de las redes sociales. Se produce ese tipo de convergencia y ahí es donde están surgiendo muchísimas innovaciones disruptivas. No solo innovación tecnológica, sino nuevos modelos de negocio que están utilizando esas tecnologías. Y es que cualquier tipo de innovación debe responder a una necesidad real.

¿Quién se puede presentar a este proceso, se encuentra abierto a cualquier persona viva o no en la isla?

Es abierto y global para toda persona que presente, ya sea de la isla o a nivel internacional.

¿Qué premios serán los que concederán a los ganadores?

Más que premios, nosotros hablamos de reconocimientos. Hay una parte en metálico para las iniciativas ganadoras, pero también proporcionamos apoyo para que las propuestas se conviertan en una realidad. Las 10 iniciativas finalistas y el premio de la comunidad – es decir, la más votada y valorada por los ciudadanos – van a recibir un paquete de aceleración ad-hoc, que tendrá una duración mínima de seis meses. Al menos dos semanas se desarrollarán en Gran Canaria.

Hay una parte que se presentará al comité de innovación de Indraventure, donde miraremos colaboraciones y sinergias con las diferentes propuestas y luego hay una serie de premios en metálico. La primera iniciativa seleccionada por el jurado tendrá un premio en metálico de 10.000 euros, la segunda de 5.000 – ambos otorgados por Indra- la tercera de 4.000 euros otorgados por Satocan y la idea más votada por la comunidad tendrá 3.000 euros de Caixabank.

Basados en su experiencia, qué necesitan este tipo de iniciativas que están pidiendo para no quedarse en el mero emprendimiento.

Que sean sostenibles. Ideas que respondan a una necesidad real, porque al final será fácil de tracción y que generen mercado. El resto de entidades tenemos que ayudar que sigan ese camino para que se conviertan en realidad.

¿Dada la cantidad de propuestas que tratan de hacerse un hueco cada día, qué porcentaje consigue prosperar?

Creo que todas las iniciativas aportan valor, cada una en su ámbito concreto. Nuestro objetivo fundamental es que las 10 iniciativas se conviertan en realidad. Que prospere depende mucho de la fase en la que esté. Nosotros estamos hablando de iniciativas desde un emprendedor, hasta que pueda ser una empresa la que se presente. Evidentemente cuando estás en una fase más incipiente, la incertidumbre es mayor.

Es la primera vez que lanzan una propuesta como Ventures4GranCanaria más allá de la propia Indra.

Lo lanzamos internamente dentro de la organización para el fomento del intra-emprendimiento, ese talento latente que hay dentro de la compañía, que tienen ideas y su pasión es diferente a su día a día. Nos ha sucedido que una persona que trabaja en otro ámbito, hace robots por las tardes.

El responsable de Indraventures, David Pascual. Alejandro Ramos

¿Por qué Gran Canaria?

Gran Canaria se está especializando en el ámbito smart, lo que coincide con uno de los ámbitos estratégicos para nosotros: las infraestructuras inteligentes. Hay una convergencia de los intereses de Indra, como promotores, con el Cabildo, pero también del resto de entidades colaboradoras.

¿Más allá del contacto con las administraciones públicas, saben en qué punto se encuentra este tipo de emprendimiento en la isla?

Por ejemplo, en el ámbito de ciberseguridad hemos identificado una startup que está desarrollando productos y soluciones de interés. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hay grupos de investigación que están trabajando en ese ámbito. Hay materia prima, podemos decir.

¿A quién corresponderán los beneficios de una de las propuestas ganadoras en caso de que se comercie?

Todos los derechos de propiedad intelectual y de explotación son del autor. No son de ninguna de las entidades, ni promotoras ni colaboradoras.

¿Cree que la sociedad conoce el beneficio que le supone este tipo de nuevas tecnologías y hasta qué punto penetran en la vida diaria de los que no son entendidos en la materia?

Cada vez penetran más. Cada vez aparece tecnología más rápido, pero el mayor valor es que nosotros, como ciudadanos y usuarios, cada vez la absorbemos más rápido. Algo que han tardado algunas tecnologías 50 años, lo están consiguiendo otras en cinco o menos. Por eso no es tanto la creación de tecnología, sino la capacidad que tenemos nosotros de absorción, que es lo principal.

Sin embargo, la Industria 4.0 sigue despertando incertidumbre entre los trabajadores de ciertos sectores.

En ese ámbito lo más importante es una gestión del cambio adecuada, que facilite la adaptación y la inclusión de esas tecnologías en el trabajo diario de esas personas, ya sea en la Industria 4.0 o en las smart cities, para que comprendan cómo les va a ayudar en su día a día.