El día grande de Moda y Amigos se celebra entre muestras de marroquinería, cremas naturales y nuevas tendencias

El día grande de Moda y Amigos 2017 se celebra entre llamativas muestras de marroquinera, cremas, jabones y expositores con las tendencias de muchas firmas de moda que son recorridos este sábado por miles de personas.



Naira y su marido crearon hace ya más de diez años la firma de marroquinería Naymar y pronto comenzaron a nacer de sus manos productos que rompían con la estética tradicional de este oficio artesano. Su entrada en la Fedac y la obtención del carné artesano les han permitido continuar con esta actividad y estrenarse en Moda y Amigos con bolsos, complementos y hasta lámparas de colores que combinan distintos tipos de piel.



Su expositor fue uno de los más visitados de La Zona Creativa de este evento en el que lucen sus creaciones flanqueadas de múltiples ideas de jóvenes e ilusionadas empresas, como las de Mussa Canarias y sus productos de cuidado corporal respetuosos con el medio ambiente.



Jabones, cremas para el cuerpo, las manos y la cara, geles y demás productos de higiene hechos de forma artesanal y con productos naturales volaron de las manos de sus creadores, que acudieron a la cita seguros de que su apuesta por la ecología cuenta con una excelente aceptación entre el público general, por su compromiso ecológico y sus precios asequibles.



Otros artesanos de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac) del Cabildo también presentan sus ideas más innovadoras, como la joyera Ivonne Díaz, que ha participado en diversas ferias y no quiso perderse la oportunidad de mostrar sus novedades.



El Cabildo subraya que el estilo sencillo y elegante llama la atención del público, que se para continuamente a admirar y adquirir sus creaciones, diseñadas para todos los gustos y ocasiones.



El día grande de Moda y Amigos reserva sorpresas para los visitantes, como la degustación gastronómica del restaurante Disapronno en el interior del Edificio Miller o la presentación de un nuevo modelo de automóvil de Volswagen, una de las marcas patrocinadoras, iniciativas que atraen la atención del numeroso público.



El entretenimiento continuará en la carpa de desfiles para apreciar las propuestas de Vevas, Hipertrófico, PS Swimwear, Dapresa, Totó&Co, Runa Canarias, Nottingham y las propuestas de lencería del Centro Comercial Siete Palmas.



Los quince modelos elegidos para esta iniciativa, diez mujeres y cinco hombres todos de Gran Canaria, lucirán las innovadoras prendas de las marcas participantes en medio de un espectáculo de música e imágenes especialmente diseñado para la ocasión.



Los diseñadores, en su mayoría integrantes de Gran Canaria Moda Cálida, mostrarán sus propuestas coloridas, como las de Vevas y su colección Omaha a la venta en el expositor Be Yellow, los estampados de conejitos en la ropa de baño de Hipertrófico, los dorados y las pasamanerías de la colección Egipto de PS Swimwear y las terminaciones sofisticadas no exentas de brillos y transparencias de Runa Canarias, firma llegada desde Tenerife.



La música volverá con la actuación de David Roma seguido de Airam Barreto Noche de la mano de Volkswagen Canarias. Una vez más, el pinchadiscos Lobolobez, encargado de ambientar el edificio Miller y la plaza de Canarias hasta la una de la madrugada.



El público también podrá disfrutar de los cuatro restaurantes, tres barras de coctelería, los carritos de perritos calientes y helados y la zona de café Premium en el área de restauración, que junto a la barra de cervezas de uno de los patrocinadores del evento invita a alargar la noche hasta las primeras luces del alba.