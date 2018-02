Santiago Negrín amplía otros 19 meses sin concurso el contrato de señal para la radio y la televisión públicas

La televisión y la radio públicas de Canarias seguirán hasta enero de 2019 emitiendo sin adjudicar mediante concurso público abierto el servicio de transporte de su señal, que a punto estuvo de cortar las emisiones de RTVC el 31 de diciembre pasado. Su presidente, Santiago Negrín, ha confirmado al Parlamento de Canarias que la fórmula para evitar irse a negro ha sido un contrato negociado sin publicidad con la actual proveedora de la señal, Cellnex, la antigua Retevisión, todavía no formalizado y que tiene previsto firmar el 26 de febrero.

De este modo, Santiago Negrín ha explicado en la comisión de control parlamentaria del ente público RTVC que la prórroga sui generis del contrato de la señal se amplía hasta 19 meses sin una adjudicación abierta formal, dado que en julio de 2017 venció el actual contrato, prorrogado por el Consejo Rector hasta diciembre pasado, pero sin una nueva prórroga por parte del máximo órgano de control de la radio y tele autonómicas.

Santiago Negrín ha dicho este jueves ante la comisión de control del Parlamento de Canarias que está trabajando en un concurso “limpio y transparente” disponible para todas las empresas para el contrato de su señal, en una comparecencia a petición del grupo parlamentario de Podemos, después de realizar una a petición propia en la que ha resaltado los “buenos resultados en audiencia” de Televisión Canaria.

El presidente de Radiotelevisión Canaria ha asegurado que la decisión de recurrir a un negociado sin publicidad la ha fundamentado en “recomendaciones técnicas”, y que desde agosto de 2017 está trabajando en un nuevo contrato de transporte de la señal, que “permite prorrogarse hasta el 31 de agosto de 2019”, siempre y cuando se cuente con el respaldo de la mayoría de un Consejo Rector que hasta la fecha no la ha tenido.

“Es por ello que siguiendo las recomendaciones técnicas se prorrogó el contrato de transporte de la señal”, justificó el presidente de RTVC ante los diputados presentes. “Era imposible concluir todo el proceso antes del 31 de diciembre dada la complejidad del concurso”, lamentó Negrín.

“Había que ponerse en marcha para evitar que se dejara de prestar un servicio público, que la televisión se fuera a negro y se perdieran más de 1.200 puestos de trabajo”, recalca.

Para justificar su decisión, explicó que solicitó “un informe jurídico sobre la forma de distribución, difusión y de transporte permanente de señal audiovisual. Según este informe la prórroga es imposible dado que no se puede realizar al margen del consejo rector, por otro lado un procedimiento abierto necesita unos seis meses frente a los 33 días que tardaría en ejecutar un procedimiento de negociado sin publicidad", dijo.

Negrín explicó que al llegar el 31 de diciembre sin contrato de negociado sin publicidad solicitó ese informe jurídico sobre la continuidad del servicio. “Dada la urgencia y por razones de interés general, la presidencia del ente público podía adoptar un acuerdo con el consentimiento del actual adjudicatario para seguir prestando servicios hasta la finalización del procedimiento de trámite del negociado sin publicidad”, respondió a las preguntas del parlamentario de Podemos Juan Márquez.

El presidente del ente público aseguró que “se ha trabajado intensamente” en este negociado sin publicidad y presumió de que “incluso nos ahorramos dinero”. Además, Negrín alardeó de que la “Radiotelevisión Canaria ha conseguido mantener la señal a pesar de seguir sin completar el consejo rector”.

Ante el plantemiento de Santiago Negrín, la parlamentaria Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), hizo hincapié en la importancia de completar las vacantes del Consejo Rector, ya que “no se puede permitir que por un bloqueo en el Consejo Rector dejemos a los ciudadanos sin televisión”.

Por su parte, la popular Luz Reverón, se encargó de recordar al presidente del ente que en julio tenía que haberse puesto manos a la obra y no hizo nada. La socialista Dolores Corujo comentó que “es una prueba más de lo que estamos debatiendo durante todo este tiempo, es una propuesta inaceptable”, dijo. “El PSOE se alegra de que no se haya ido a negro pero no es normal que se haya hecho así”, apostilló.

La nacionalista Guadalupe González insistió en la necesidad de conformar el Consejo Rector “de forma adecuada para que no tengan que pasar estas cosas y en que se resuelva en cuanto antes el concurso”.

Juan Márquez le volvió a recordar que “debía prever que la licitación del contrato lleva tiempo, que finalizaba a final de año, si había incompatibilidad dentro del Consejo Rector”. Además, le preguntó: “¿De cuánto dinero estamos hablando?” "¿Cuánto le está costando de más a la ciudadanía canaria que esta modalidad de contrato haya sido así?”

Santiago Negrín respondió que “el contrato de negociado sin publicidad se ajusta a la legalidad. A mi me gustaría que hubiera sido un proceso más normal pero eso no es lo que ha pasado dado una situación excepcional”, reafirmó.

Para concluir, el presidente de la Radiotelevisión Canaria aseguró que se tomó una decisión de un proceso “legal, amparado jurídicamente, para que una cosa que era espantosa no ocurriera”. Y recordó que con el negociado sin publicidad “nos estamos ahorrando dinero a las arcas públicas”. Aunque no dijo de qué forma y cuánto dinero.