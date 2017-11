"Las nuevas zonas azules de Las Palmas de Gran Canaria obedecen a un afán recaudatorio"

Ciudadanos (Cs) ha considerado "intolerable e incoherente" la creación de nuevas zonas azules en calles no comerciales de Las Palmas de Gran Canaria, que obedecen a un "afán recaudatorio", según ha informado en un comunicado.



La portavoz municipal de Cs en el consistorio capitalino, Beatriz Correas, ha señalado que en calles como República Dominicana, situada en el barrio de Guanarteme, "no tiene ningún sentido que exista zona azul porque es una vía de actividad cotidiana y no de ocio o recreativa".



Correas ha señalado que "se trata de una nueva actuación llevada a cabo por el afán recaudatorio de este equipo de gobierno", y ha apuntado que "esta ampliación de la zona azul contradice las promesas y los últimos acuerdos y acciones que se han establecido respecto a este asunto".



La edil de Cs ha recordado que "NC llegó al Ayuntamiento diciendo que iba a eliminar todas las zonas azules y verdes que no respondieran a una necesidad de rotación comercial", pero "está haciendo todo lo contrario a lo que prometió", por lo que "se vuelve a demostrar que sus compromisos quedan en papel mojado".



Correas ha solicitado que "se bajen las tasas de las zonas de aparcamiento regulado", ya que "si lo que se pretende realmente es la rotación y no la recaudación, no deberían tener problemas en hacer una rebaja".