La concentración por la carretera de La Aldea logra el compromiso del Gobierno canario de licitar este año la segunda fase

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha afirmado este martes que “es perfectamente posible terminar el año teniendo licitada la obra” de la segunda fase de la carretera de La Aldea, que atraviesa el Risco de Faneque y enlaza con el municipio grancanario de Agaete.

El Ejecutivo regional atiende así en parte a la demanda del Foro Roque Aldeano, que convocó este martes una concentración en el Parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria para apoyar la licitación por vía de “emergencia extrema” y dar salida a los cinco millones de euros que aporta el Cabildo. Cientos de personas, entre las que se encontraban representantes de todas las administraciones públicas y dirigentes diversos partidos políticos, secundaron la cita.

El vicepresidente del Foro Roque Aldeano, Joaquín Luján, valoró que de este modo “nos unimos en un clamor muy importante por el día de los enamorados, porque la gente también se quiere enamorar de La Aldea”. Los aldeanos que permanecieron en el parque, dijo, recorrieron las más de dos horas de la ruta del sur para acudir al encuentro, ya que el sistema de convoyes es insuficiente.

“Nuestro pueblo está ahogándose día a día y nuestra gente no puede aguantar más. Por lo tanto, queremos una carretera ya”, urgió. Según explicó, el Ejecutivo canario no tiene que esperar al convenio de carreteras para poner en macha los trabajos del túnel de Faneque que, junto con Andén Verde, supondrían un incremento del 80% en la seguridad de la vía. “El Cabildo pone dinero y el Gobierno de Canarias puede ponerlo, pero no se ha gastado ni un duro en los dos últimos años, porque se ha trabajado con la partida finalista proveniente del Gobierno central”.

Rodríguez aseguró que la Administración regional prevé terminar a mediados de año la actualización del proyecto de la segunda fase, que necesita adaptar tanto precios como normativa. Durante ese intervalo de tiempo, confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno central que garantice un nuevo convenio de carreteras, que sufrague los trabajos. “Vamos a exigir al Estado que cumpla con Canarias, vamos a tratar de licitar este año la obra de la segunda fase, que son aproximadamente 180 millones de euros y ponerla en funcionamiento lo antes posible”, aseveró.

De no ser así, Rodríguez no descartó la búsqueda de fórmulas de financiación alternativas, como el método alemán propuesto recientemente por el alcalde de La Aldea, Tomás Pérez. Un sistema que ya se aplicó en la el tramo que une Puerto Rico con Mogán y que consiste en que las constructoras prefinancien las obras con un compromiso de pago por parte de las administraciones. En este caso, del Gobierno central, apuntó Pérez.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria hizo alusión a fórmulas, además, como “alguna modificación que permita introducir las partidas necesarias en los presupuestos, para que, con la prefinaciación que tiene el Cabildo prevista, pueda iniciarse el proceso de adjudicación”.

La delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, se mostró partidaria de dar un impulso a los trabajos y no dilatar en el tiempo la segunda fase de una carretera que consideró prioritaria. Sin embargo, señaló la necesidad de contar con unos Presupuestos Generales del Estado aprobados para abordar la materia.

En el aire queda la pregunta lanzada por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), José Mateo - nieto de una aldeana y encargado de leer el manifiesto en el Parque de San Telmo- quien cuestionó los motivos por los que no se ha culminado todavía la carretera de La Aldea “si todos estamos de acuerdo”.

Mateo lamentó que La Aldea “es el único municipio que está siendo deliberadamente maltratado y abandonado”. Entre aplausos, lamentó la inexistencia de un calendario que “nos pueda tranquilizar” y los motivos por los que se hace alusión a la falta de dinero para hacer un túnel de dos kilómetros, comprendido en un trazado de 10.