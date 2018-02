El fuerte oleaje rompe la jaula de una piscifactoría y llega una oleada de lubinas a Maspalomas

El fuerte oleaje que afecta a Canarias este sábado ha roto al menos una de las jaulas de la piscifactoría del Castillo de Romeral, lo que ha generado que una oleada de lubinas alcancen la Playa de Maspalomas y la Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana.

Desde el Ayuntamiento confirman que este incidente suele repetirse varias veces al año pero que no supone ningún riesgo para los bañistas.

Este sábado el Consistorio aún no ha recibido denuncia alguna de rotura de las jaulas, por lo que no saben exactamente a qué nivel ni qué cantidad de lubinas ha llegado a la costa. No obstante, el personal de Playas confirma la presencia de estos peces en Maspalomas.

El Ayuntamiento elaborará en los próximos días un informe y señala que en este caso no es necesario tomar ninguna medida al respecto. Sí sería preocupante que ocurriera un incidente por el oleaje en La Charca de Maspalomas donde extreman la vigilancias en días de temporal por la posible llegada de agua dulce de la cumbre.