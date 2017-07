Un hombre asesina a golpes a su pareja en Mogán

Donna C., una mujer de 47 años de nacionalidad británica y residente Gran Canaria, ha sido asesinada a golpes presuntamente por su pareja, de 80 años e idéntica nacionalidad, según han informado a Efe fuentes de la Guardia Civil.



A las 00.45 horas del viernes, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta de la Policía Local sobre la posibilidad de un caso de violencia machista en un apartamento de Mogán y en el domicilio se personaron tanto los agentes como los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario.



Una vez en el lugar, los efectivos dieron prioridad a la víctima, a quien trasladaron al Centro de Salud de Arguineguín, para, acto seguido, derivarla al Hospital Insular Universitario de Gran Canaria, donde el personal médico no pudo evitar su fallecimiento.



Las fuentes especifican que en España no existían denuncias previas ni antecedentes de violencia machista de esta pareja y han precisado que el detenido, de iniciales J.C., ha pasado a disposición de la Justicia en el juzgado en tareas de guardia de San Bartolomé de Tirajana.