Los vigilantes de seguridad protestan en las capitales canarias por el deterioro de sus condiciones laborales

Representantes de CSIF, CCOO de Construcción y Servicios y FeSMC UGT han protestado este jueves frente a las sedes de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria por el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad privada.



Fernando Torres, de CCOO, ha denunciado en declaraciones a Efe que las 20 empresas de bajo coste que hay en Canarias relacionadas con la seguridad privada han precarizado el mercado de trabajo al incumplir Convenio Estatal de Empresas de Seguridad.



Estas empresas han reducido el 30% del salario que por convenio tienen que cobrar los vigilantes, que han pasado de ganar entre 1.000 y 1.500 euros al mes a poco más de 700, y hacen contratos a temporales, incluso por días, y a tiempo parcial, ha criticado.



Según CCOO, es la administración pública, en mayor medida, la responsable directa de gran parte de la realidad padecida, puesto que no muestra sensibilidad a la hora de marcar las condiciones económicas en las licitaciones, abocando a ello a que participen en exclusividad a empresas de bajo coste.



Por ello, en la concentración celebrada frente a Presidencia del Gobierno de la capital tinerfeña han reivindicado que se respeten los derechos trabajadores y que se eliminen las empresas de bajo coste incentivadas por el Gobierno de Canarias.



Han lamentado que la administración pública contrate a estas empresas porque son más baratas, lo que repercute en que los negocios que cumplen con el convenio estatal, que en las islas son ocho con unos 2.000 trabajadores, no puedan acceder a los concursos públicos.



Estas ocho empresas, según el portavoz de CCOO, sufren importantes pérdidas de negocio por no poder trabajar con la administración pública, si bien de momento no se han producido despidos ni pérdidas retributivas.



"La administración se aprovecha de las circunstancias y baja los costes porque sabe que hay empresas que entran en el juego a costa del bolsillo de los trabajadores", ha manifestado Fernando Torres.



Los sindicatos mayoritarios de seguridad privada se han manifestado este jueves en las capitales de las dos provincias canarias, en Santa Cruz de Tenerife han convocado una concentración frente a Presidencia y en Las Palmas de Gran Canaria han hecho un recorrido de protesta que ha partido de la Ciudad de la Justicia y ha finalizado también en Presidencia.