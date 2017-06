Martí no quiere dejar "escapar" el sueño del ascenso

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, ha asegurado que un gol ante el Getafe les "facilitaría las cosas" para certificar el ascenso a Primera División, aunque ha advertido de que tienen que estar "preparados para cualquier adversidad".



"Tenemos que ser fieles a nuestro estilo de juego, defender lo más lejos posible de nuestra portería y buscar la portería rival", ha comentado el técnico, quien ha recalcado que deben "entrar bien al partido", al que llegan con la ventaja de 1-0 de la ida.



El entrenador ha destacado que la temporada del equipo es "maravillosa" y ha asegurado que lo que tienen por delante es "tan grande" que no pueden "dejarlo escapar".



José Luis Martí, que ya ascendió como jugador con el cuadro chicharrero, prevé enfrentarse "a un equipo intenso los noventa minutos, con la necesidad de hacer un gol, pero no van a volverse locos ni a desesperarse".



El técnico ha asegurado que "un gol no sería definitivo", aunque lo marquen en el minuto ochenta, ya que se ha demostrado que en el fútbol pueden pasar "cosas inverosímiles" en cinco minutos.



"Salir a manejar el partido con nuestra idea, buscando la portería contraria y buscar un gol para ir por delante. Pero el rival querrá también hacer un tanto lo antes posible. Será disputado y de mucha tensión", ha comentado.



El entrenador ha asegurado que ascender a Primera División sería "algo tan grande que no podría más que disfrutarlo", al tiempo que ha agradecido a "la isla entera" por el apoyo, ya que "todos han puesto su granito de arena para ayudar".



"Firmaríamos no hacer nuestro mejor partido y conseguir el ascenso. Pero lo que nos ha traído hasta aquí ha sido nuestra idea de fútbol", ha destacado.



También ha comentado que "es un orgullo" que, con el "esfuerzo anímico y económico" que supone viajar a Madrid, la afición se desplace en masa para "no parar de animar y apoyar".



"Están deseando que llegue la hora del partido, competir y conseguirlo. Ellos han creído desde el primer instante y tienen posibilidades de conseguirlo. Muchos de los jugadores del Getafe CF estaban en Primera División y saben competir estos partidos, aunque ante nuestra fe creo que lo tendrán difícil", ha agregado.



El técnico ha insistido en que afrontan el partido "con tranquilidad y optimismo a la vez", mientras que ha avisado de que la temporada "ha sido maravillosa", independientemente de lo que ocurra mañana.