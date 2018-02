Miguel Ángel Ramírez pide a Paco Jémez que "agudice el ingenio" tras la marcha de Jonathan Viera

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha reconocido este lunes que la marcha de Jonathan Viera al Beijing Gouan de la Superliga china hace "mucho daño" deportivo al equipo, que no podrá suplirlo con ningún jugador, por lo que ha pedido a su técnico, Paco Jémez, que "agudice el ingenio" con los otros 24 futbolistas que le quedan en la plantilla.



En una entrevista concedida a la emisora oficial del club, UD Radio, el dirigente isleño no ha revelado la cantidad que recibirá Las Palmas por la venta del futbolista, por una cláusula de confidencialidad entre clubes, pero sí ha confirmado que es la más alta en la historia del entidad, superando los 12,5 millones de euros del traspaso de Roque Mesa al Swansea de la Premier League, y que se cobrará "todo al contado, nada a plazos".



Además, la Unión Deportiva ha precisado que Jonathan Viera ha acordado que volverá a jugar en el equipo amarillo en caso de que se desvincule del Beijing Guoan sin que medie la compra de sus derechos federativos por ningún otro club, ya que en ese último supuesto la entidad isleña recibiría el 30% del hipotético traspaso.



Con este acuerdo, Las Palmas se reserva la "obligatoriedad" del regreso de Viera por cualquier circunstancia que no active el cobro de ese 30% de sus derechos económicos, y el jugador percibiría a su regreso "el mismo contrato que tiene ahora", según Ramírez.



El dirigente isleño ha declarado que al jugador le pagarán en China "siete millones de euros en la firma del contrato, y cuatro o cinco cada temporada" por los próximos tres años.



El presidente isleño también ha revelado que había llegado el martes pasado a un acuerdo con Viera para que no se marchara, pero el club chino subió la oferta económica al jugador, que estaba presionando para irse.



"La rueda de prensa que dio Jonathan el martes era para anunciar que se quedaba, pero los chinos lo volvieron loco y tiraron la casa por la ventana", ha llegado a asegurar.



Por otra parte, el presidente ha confirmado que la Unión Deportiva no podrá cubrir la baja del jugador, al haberse hecho la operación una vez finalizado el periodo de fichajes -"nos lo ha dicho LaLiga"-, por lo que Paco Jémez tendrá que "agudizar el ingenio" para afrontar con los 24 jugadores restantes el reto al que se enfrenta el equipo para no descender a Segunda División.



Ramírez reitera que la operación es "muy fructífera" en lo económico, aunque haga "mucho daño" en lo deportivo, "independientemente de que el jugador no estuviera en su mejor momento".



El presidente del club ha revelado otros detalles, como que propusieron al Beijing Guoan que el traspaso se hiciera el próximo verano "rebajando considerablemente" las pretensiones económicas, pero el equipo chino no lo aceptó porque el campeonato asiático transcurre entre marzo y noviembre.



Ramírez ha recalcado que Las Palmas no puede competir con las cantidades que ofrece el Beijing Guoan a Jonathan Viera, a las que solo podrían acceder en nuestro país Barcelona, Real Madrid o Atlético.



"No podemos arruinarle la vida a uno de los nuestros", ha comentado Ramírez, tras recordar que Viera regresó a finales de 2014 desde el Standard de Lieja "cobrando la cuarta parte" de lo que percibía en Bélgica, para ayudar al ascenso a Primera, y tras revelar que esa operación se pudo hacer a través de un contrato de publicidad con una de sus empresas.



Además, el presidente isleño ha pedido apoyo y unión a los aficionados para lograr el objetivo de la permanencia, si bien ha reconocido que, aunque se consiga, la gestión realizada esta temporada ha sido "un desastre".