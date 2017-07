Los argentinos Toledo y Calleri quieren triunfar en Europa con UD Las Palmas

Los futbolistas argentinos Hernán Toledo y Jonathan Calleri, presentados como nuevos jugadores de la UD Las Palmas para la próxima temporada en LaLiga Santander, han manifestado su deseo de triunfar en Europa con el equipo español, al que llegan en calidad de cedidos por el CD Maldonado de Uruguay.



Toledo, de 21 años y atacante que se desenvuelve por ambas bandas, ha dicho que quiere "disfrutar" mientras esté en el equipo amarillo, que se ha asegurado una opción para tenerlo como cedido una temporada más, a partir de junio de 2018.



"A cualquier jugador le interesaría venir a la Unión Deportiva, porque tiene un buen equipo, hace buen fútbol y espero dar lo mejor para demostrarle a la gente que se fijó en mí que no se equivocó", ha declarado el exfutbolista de la Fiorentina (Italia) y el Club Atlético Lanús (Argentina).



Toledo entiende que se le abre "una linda oportunidad" para "demostrar" todas sus condiciones, aunque sabe que es "joven" y aún tiene "mucho por recorrer" en el fútbol.



Su compañero Jonathan Calleri, delantero centro, ha empleado un discurso incluso más ambicioso que su compatriota, y ha demostrado estar bien informado: "Vengo a un equipo que hace buen fútbol, pero al que le falta meterla; para eso estoy aquí, para aportar mi granito de arena, y ayudar a ganar alguna copa", ha aseverado.



Calleri vivirá su segunda experiencia en Europa tras un paso por el West Ham inglés en el que, como ha reconocido, no le fue muy bien: "Jugar en Europa es todo un desafío, ya me ha tocado hacerlo en la Premier y ahora en la Liga, donde espero ser el jugador por el que tanto han esperado", ha manifestado.



De hecho, una de las razones por las que se decantó por la oferta de Las Palmas fue "por la insistencia" de sus dirigentes, que perseguían su fichaje desde la pasada temporada.



"Desde enero pusieron los ojos en mí, en marzo volvieron a decirme que querían que formase parte de este proyecto, y les debía un poco de mí, por esto estoy acá", ha dicho.



Calleri, que quiere ponerse "un techo de goles", se congratula de que Las Palmas tenga otros compatriotas suyos en su plantilla para integrarse lo antes posible: "Los argentinos somos un poco especiales, y seguramente Sergio Araujo será quien nos incluya a los nuevos en el grupo", entre los que también está, como novedad para la próxima campaña, el guardameta Leandro Chichizola.



Por su parte, Toni Cruz, director deportivo de la UD Las Palmas, ha dicho que ambos jugadores "encajan, complementan y elevan nuestro potencial de rendimiento", y en el club están "convencidos" de que han llegado "cuando debían" para "florecer" todas sus virtudes.



En concreto, ha presentado a Hernán Toledo como un "extremo puro", que se desenvuelve muy bien "por ambos perfiles", y destacando de él que es "rápido, profundo y vertical".



De Calleri ha dicho que es un "goleador", como demostró "tanto en Boca Juniors como el Sao Paulo brasileño", y que no solo es un "rematador", con buen "juego aéreo" y que sabe "asociarse", sino que "percute en los espacios" y además "incomoda" la salida de balón del equipo rival.



"Teníamos claro que es un delantero para nosotros, y que este es su equipo para triunfar en Europa", ha recalcado en su presentación.



El dirigente isleño, por el contrario, no ha querido hablar de la incorporación de Vitolo Machín hasta final de año natural, confirmada este mediodía, ni explicar los detalles de la operación por la cual el exjugador del Sevilla vestirá de amarillo antes de incorporarse al Atlético de Madrid a partir de enero de 2018.



"El jueves hablaremos de Vitolo", se ha limitado a decir, emplazando las preguntas a la presentación del futbolista internacional, que tendrá lugar en el Estadio de Gran Canaria, a partir de las cinco de la tarde, en un acto a puerta abierta para todos los aficionados.