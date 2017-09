El entrenador de la UD Granadilla dice que las árbitras son "niñas que están aprendiendo, que no tienen ni puta idea"

La directiva de la Unión Deportiva Granadilla, de la primera división femenina, ha anunciado que ha abierto un expediente disciplinario a su entrenador, Tony García Ayala, a quien ha obligado a pedir disculpas a la árbitra del encuentro que este equipo ha disputado con el Zaragoza.



Tras partido disputado este domingo Toni Ayala acusó a la colegiada Olatz Rivera Olmedo de inexperta y la mandó a "quedarse en casa, si no tiene nivel", y dijo que el colectivo arbitral lo forman "niñas que están aprendiendo, que no tienen ni puta idea".

Explosivas declaraciones del entrenador del @UDGTenerife:

"Lo de los árbitros es calamitoso. Son niñas que no tienen ni puta idea". pic.twitter.com/09oW8j8JV5 — Sergio Sande (@Sergio_Sande) 24 de septiembre de 2017



La Unión Deportiva Granadilla ha hecho que el entrenador se disculpe y por ello García Ayala ha hecho público un comunicado en el que reconoce que realizó unos comentarios desafortunados en relación al colectivo arbitral.



El entrenador ha agregado que es consciente de que "hasta cierto punto es normal que haya errores y hay que asumirlo como tales. Me quiero disculpar principalmente ante el colectivo arbitral y ante mi club al cual creo que he podido perjudicar".



La Unión Deportiva Granadilla también ha emitido un comunicado, en el que señala que se abre expediente disciplinario al entrenador, y en el que se reprueban "por antideportivas", las manifestaciones del técnico, y que no tienen que ver con la filosofía del club.



El club advierte al entrenador de que "en el caso que se repitan manifestaciones en contra del colectivo arbitral, se tomarán medidas contundentes que podrían acarrear la rescisión del contrato".



Finaliza el comunicado del club, único representante de la Comunidad Autónoma de Canarias en la máxima categoría femenina del fútbol español diciendo, "que la UD Granadilla Tenerife lamenta lo sucedido, pide disculpas, y muestra su total apoyo al colectivo arbitral".