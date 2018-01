Seis jornadas después, Las Palmas logra tres puntos para empezar a reponerse de su crisis

La UD Las Palmas se reencontró con la victoria mes y medio después tras remontar un gol tempranero del Valencia, que perdió la ocasión de alcanzar el segundo puesto con una inesperada derrota en casa del, hasta ahora, colista de LaLiga Santander.



Un penalti por manos de Gabriel Paulista al inicio del segundo tiempo supuso también la expulsión del central por su desmedida e incomprensible protesta al árbitro, y fue convertido por el argentino Jonathan Calleri para darle oxígeno al equipo canario en su lucha por la permanencia.



La primera parte se jugó a un alto ritmo y el equipo de Marcelino, con rotaciones en su once inicial tras el partido de Copa del Rey, se mostró muy superior en el aspecto físico, especialmente en las disputas individuales, de las que casi siempre salió ganador.



Los visitantes se adelantaron en un saque de esquina ejecutado por Nacho Gil desde la derecha y cabeceado a la red por Santi Mina, ganándole en el salto a Mauricio Lemos, central uruguayo silbado después por los aficionados locales y sustituido al descanso.



Ese córner vino como consecuencia de otro, en una acción calcada, en la que Mina también cabeceó con comodidad, pero Chichizola había evitado el tanto con un despeje en su palo.



El Valencia olía sangre cada vez que recuperaba la pelota y salía disparado hacia la portería canaria, y tuvo el segundo gol en las botas de Mina, quien se plantó ante el portero tras un envío largo de Rodrigo, pero su remate lo tocó el cancerbero argentino y acabó estrellándose en el poste.



El posible 0-2 se pasó poco después al empate, en una de las pocas jugadas trenzadas de Las Palmas en este periodo, en la que la defensa valencianista estuvo muy contemplativa. Viera inició y terminó la jugada, fusilando por alto a Neto, tras la conexión argentina entre Peñalba, con su centro al área, y Calleri, con su pase de pecho.



El gol reactivó a la Unión Deportiva con disparos de Jonathan Viera de falta directa atajado por Neto, y de Tana, muy alto, aunque los amarillos no pudieron disimular su nerviosismo atrás.



Con una defensa muy adelantada, las llegadas del Valencia se sucedían en igualdad e incluso superioridad numérica, pero el conjunto de Marcelino, al que le faltó poso para elegir mejor el pase final, no aprovechó esa debilidad amarilla.



La mejor ocasión visitante antes del descanso fue un remate de Rodrigo Moreno que salvó Dani Castellano bajo los palos, tras un envío raso de Lato desde la línea de fondo.



La segunda parte comenzó con novedades muy pronto. El árbitro señaló penalti por manos de Gabriel Paulista, quien cometió el error de insistir en una vehemente protesta al árbitro y se ganó a pulso la expulsión. Calleri, sorprendente lanzador estando Jonathan Viera sobre el césped, convirtió la pena máxima de tiro ajustado.



En inferioridad numérica, la apuesta de Marcelino fue valiente, con Gonçalo Guedes en el campo y dejando a tres defensas atrás, y el partido se convirtió en un combate de tú a tú.



Neto mantuvo con vida al Valencia al atajar varios remates peligrosos de la Unión Deportiva, pero la dupla de refresco formada por Vietto y Zaza apenas tuvo presencia en el portería contraria.



El Valencia culminó su aciaga noche con otra expulsión, de Rubén Vezo, al ver su segunda tarjeta amarilla a poco del final, por lo que acabó con nueve hombres sobre el campo.



Aún así, Zaza pudo empatar con un remate a la media vuelta que pasó cerca del palo, pero finalmente el equipo amarillo conservó su mínima renta para sumar tres puntos de oro.