Es de las pocas artesanas que se dedican en la Isla a la elaboración de artículos de palma. María Candelaria Cruz Álvarez, miembro de la Asociación de Artesanos Arteba de Breña Alta, participa en la XV Muestra de Artesanía en Navidad que organiza la Consejería de Artesanía de Cabildo en la Sala O’Daly de Santa Cruz de La Palma.

Candelaria asegura que “llevo toda la vida en esto, porque es una tradición que heredé de mi madre, Erlinda Álvarez”. “Nosotras recogemos la palma, o bien las podamos o cuando las limpian aprovechamos las hojas y las secamos”, explica.

Entre los artículos que elabora se encuentran serecas, abanadores, sombreros o carteras para fiestas. “La gente todavía es un fisquito reacia a valorar los productos artesanos, pero estamos intentando por todos los medios que se reconozcan más”, dice.

Considera que esta muestra de artesanía que organiza anualmente el Cabildo en el periodo navideño “es estupenda para dar a conocer nuestra labor”. Los mercadillos, asegura, también son espacios que están contribuyendo a poner en valor esta tradición. “Todos los sábados estamos en el Agromercado de Breña Alta intentando que la gente, además de comprar su verdurita, se lleve un detalle para un regalo, porque si quieres regalar un buen recuerdo la artesanía es lo mejor”, asegura. Y el cliente de los precios no se queja. “No sé si será porque yo vendo barato”, dice.

El relevo generacional, escaso en otras modalidades artesanas, sí se da en la palma. “Ahora estoy impartiendo un curso en el Agromercado de Breña Alta y tengo mucha gente joven, y algunos ya se han sacado el carné de artesanos”, señala.

A Candelaria, hacer artículos de palma le resulta “superfácil” porque, subraya, “yo vivo esta profesión y la disfruto, la he visto en mi casa desde que nací, es algo que te tiene que gustar”. “Me encanta que alguien me compre una sereca, un abanador o me encargue un sombrerito de maga, pero no por el dinero sino porque lo hago todo con mucho cariño”.

La XV Feria de Artesanía en Navidad abrirá hasta el próximo 7 de enero en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. El 31 de diciembre y el 7 de enero permanecerá abierta solo por la mañana. El 5 de enero abrirá de forma ininterrumpida de 10:00 a 21:00 horas, y el 1 y el 6 de enero cerrará.