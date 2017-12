“El Festival de Música de La Palma tendrá otro director mejor que yo”

El Festival de Música de La Palma “sigue adelante, pero tendrá otro director que lo hará mejor que yo”. El tenor palmero Jorge Perdigón, al haber sido designado nuevo responsable del Festival de Música de Canarias, no podrá dirigir, por cuestión de incompatibilidad, las dos próximas ediciones del evento musical palmero, que ha logrado traer a la Isla a un extraordinario elenco de músicos de relevancia internacional.

Perdigón ha señalado a este digital que “el Festival de Música de La Palma está diseñado desde antes del pasado mes de octubre para las dos próximas ediciones, 2018 y 2019, y estamos a la espera de designar, en marzo o abril, un nuevo director”. No quiso desvelar el nombre del nuevo responsable artístico del evento, pero aseguró que “es una persona muy conocida que lo hará mucho mejor que yo”. De todas formas, añadió, “el consejero de Cultura del Gobierno de Canarias me ha permitido ser asesor o consejero del festival porque fue diseñado por mí”. “Habrá un cierto retraso porque yo me hice cargo del Festival de Música de Canarias el 27 de noviembre y realmente la decisión de mi nombramiento llegó poco antes; he estado trabajando en el Festival de Música de La Palma hasta una semana antes y por eso puede también diseñar el de 2019”, precisó.

El Festival de Música de La Palma, aseguró, “sigue y con más calidad incluso que la de la pasada edición; en 2018 empieza el 22 de junio y termina el 7 de julio y tendrá una calidad superior, creo, a la del pasado año, que ya fue un gran festival”, insistió.

Jorge Perdigón tiene un contrato “de año y medio” con el Gobierno de Canarias y, afirma, “por supuesto, regresaré después al Festival de Música de La Palma”.

El Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, designó al tenor palmero para la dirección artística del Festival Internacional de Música de Canarias. Formado en Alemania y con una dilatada trayectoria en gestión de destacados festivales, el nuevo responsable del certamen canario ha tomado las riendas de la 34 edición del FIMC, que se celebrará del 11 de enero al 17 de febrero de 2018, con un total de 31 conciertos en las ocho islas, además de preparar la programación para 2019. “Encargarte de un festival tan singular y complicado seis semanas antes de su ejecución es difícil porque tienes que tomar decisiones a última hora que se tendrían que haber tomado hace meses, pero tengo mucha ilusión y cuento con un buen equipo de trabajo, aunque es verdad que me faltan horas”, reconoció.

Nacido en Santa Cruz de La Palma, Jorge Perdigón realizó sus estudios de música y canto en la Escuela Superior de Música de Freiburg, bajo la dirección de la catedrática de Canto María Orán, y entre 1986 y 2011 desarrolló su carrera solista en teatros y salas de todo el mundo. Este tenor palmero siempre ha apostado por acercar la música clásica a la población, rechazando el calificativo de “elitista”. Así, de forma paralela a la programación del Festival de Música de La Palma, impulsa un proyecto pedagógico con escolares para formar “a espectadores del futuro”, como ha manifestado a La Palma Ahora.