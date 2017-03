Un concejal de La Palma asegura que no hay "mujeres importantes" para incluir en el callejero

Es reincidente. Al concejal no adscrito del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Antonio Érmetes Brito, le tira la polémica de tinte machista. Izquierda Unida Canaria (IUC), formación a la que pertenecía, le solicitó su acta de edil –que no ha entregado- por enviar a los medios de comunicación el pasado mes de noviembre un artículo en el que cuestionaba la Ley Integral contra la Violencia de Género y criticaba al movimiento feminista. En la sesión plenaria que celebró la Corporación de la capital el pasado lunes volvió a las andadas. Aseguró que en la ciudad, que él supiera, no había "mujeres importantes" que merecieran dar nombre a ninguna calle. Y de esta situación, precisó, "los hombres no tenemos la culpa".

La concejala de Nueva Canarias (NC), Maeve Sanjuán, impulsora de la moción en la que solicitaba que se visibilizara a las mujeres en el callejero de Santa Cruz de La Palma, ha emitido un comunicado en el que tacha de "inaceptables" las palabras de Brito y pide que "entregue de manera urgente el acta de concejal". "Es una vergüenza en un tiempo en que las palabras puede significar, más que nunca, un retroceso en el camino de la igualdad", dice Sanjuán. "No es necesario poseer un Premio Nobel para ser merecedoras de una calle, salvo que a las mujeres de Santa Cruz de La Palma se le esté pidiendo ese plus para obtener un reconocimiento", apunta la concejala de NC.

Las declaraciones de Érmetes, como el artículo que escribió de contenido machista, han generado un movimiento de repulsa y el inicio de una campaña de recogida de firmas en la plataforma ciudadana change.org para que Elsa López, escritora y defensora de los derechos de la mujer, tenga una calle en Santa Cruz de La Palma. "Como desagravio a todas las todas las mujeres, y en especial a las mujeres cuya labor pública, luchando a favor de la cultura en todas sus esferas es enorme y absolutamente necesaria, pedimos que se conceda el nombre de una calle de Santa Cruz de La Palma a Elsa López, en representación de tantas y tantas mujeres invisibilizadas en el mundo de la cultura, el pensamiento y el arte", reza en la petición.

Por otro lado, el Instituto Canario de Igualdad (ICI), ante las declaraciones de Érmetes Brito, ha abierto una convocatoria para que se presenten propuestas de mujeres que sí pueden dar nombre al callejero de la capital palmera.