Agenda para moverse por Santa Cruz el fin de semana

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE

FamForo: ‘La pedagogía se mueve’ (FAM 17)

Una innovación del Festival de Artes en Movimiento (FAM 17) es la creación del foro La pedagogía se mueve, que quiere profundizar en la gran aportación de los lenguajes creativos y artísticos en la educación contemporánea. Creación y arte como los vehículos privilegiados para la necesaria transformación pedagógica y social. Es una reflexión colaborativa que trata de revisar y revisitar nuestro sistema educativo formal, informal y no formal, desde una vocación innovadora, renovadora y hasta rupturista con una realidad estancada. El nuevo foro se dirige a todos los agentes educativos: profesores, docentes, pedagogos, profesores especialistas en las artes escénicas, la danza, la música, colectivos, asociaciones, comunidades y personas interesadas en conocer proyectos y propuestas existentes e impulsar nuevos.

Lugar: Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: desde las 9.00

‘Black Friday Santa Cruz’

Más de 350 comercios, establecimientos de restauración y servicios de peluquería y estética de la capital tinerfeña ofrecerán descuentos y precios especiales con motivo de la celebración de la iniciativa Black Friday Santa Cruz. Una amplia muestra del tejido comercial y de restauración de la capital tinerfeña participarán de manera activa con numerosos descuentos y ofertas que se podrán consultar en la web de Black Friday Santa Cruz y que se completaran desde el Ayuntamiento, junto a entidades privadas, con la celebración de una veintena de actividades.

Lugar: zona comercial de Santa Cruz

Horario: 10.00-22.00

‘Explica Danza’ (FAM 17)

Toni Jodar, uno de los bailarines representativos de la danza contemporánea de Catalunya, propone una manera singular de explicar la historia de la danza. Ilustra con el propio cuerpo el paso del tiempo de la danza y utiliza su experiencia y humor para hacer una perfomance-pedagógica en sí, creativa y amena. Muestra la evolución del clásico al contemporáneo, haciendo referencia a los diversos géneros y formas que utiliza el cuerpo para expresarse en el movimiento.

Lugar: Sala Castillo de Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 18.30

Precio: desde cinco euros

‘¡Lumière! Comienza la aventura’

TEA proyecta esta película documental dirigida y narrada por Thierry Frémaux. El filme se pasará en versión original en francés con subtítulos en español. Este trabajo, que ofrece una selección de 108 películas restauradas que muestran un viaje a los orígenes del cine, cuenta también con el testimonio de Martin Scorsese. Una mirada única sobre Francia y el mundo que inaugura el siglo XX.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Fiestas patronales en San Andrés

Con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor a San Andrés, para este viernes está previsto el concierto de Jóvenes Cantadores.

Lugar: plaza de la Iglesia

Horario: 19.30

Recital Lírico-Poético en honor a Santa Cecilia

El Coro Municipal de Voces Jóvenes y los Poetas del Garoé ofrecerán un recital lírico-poético en honor a Santa Cecilia. Este concierto se enmarca en la colaboración del Real Casino de Tenerife con el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Encuentro con el escritor y político Rafael Yanes Mesa

Chacayca es un pueblo ficticio donde ocurren infamias reales. Sus paisajes imaginarios adornan vivencias auténticas marcadas por el sufrimiento asumido como inevitable. Es una historia centrada en la vivencia de las mujeres, porque ellas siempre son las protagonistas cuando se trata de marginación y de incomprensión. Los personajes de Chacayca construyen el paisaje humano del mito insular mientras se esfuerzan por moverse en un espacio inamovible y eterno donde los sueños solo son posibles al otro lado del horizonte. Rafael Yanes Mesa nació en Güímar en 1953, es doctor en Periodismo y autor de diversos libros de Ciencias de la Comunicación entre 2003 y 2012. Su primera novela, Chacayca, fue seleccionada entre las diez finalistas al Premio Planeta en 2010. En 2014 publicó su segunda novela, La tierra que vive desnuda, una nueva muestra de su talento literario y de su apasionamiento por el realismo mágico.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Humor: Aarón Gómez y Kike Pérez

Así tal cual se presenta el dúo humorístico formado por Aarón Gómez y Kike Pérez. Al margen de las obras que el último año han paseado por nuestra tierra, es en esta ocasión donde se muestran tal y como son. Es en las distancias cortas donde se lo juegan todo, donde el espectador puede ser partícipe del propio espectáculo. Un encuentro donde la improvisación cobra mayor protagonismo.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 20.00

Precio: 15 euros

Teatro: ‘MonoLocos’

Se trata de un show en el que cada presentación varía en personajes siendo un aditivo que sorprenderá a la audiencia. En cada función, se disfrutará de tres historias un poco locas, sin guardar relación entre sí, que relatan anécdotas y vivencias de esos personajes que en algún momento pueden parecer parecidas al espectador, a través de las cosas (a veces cotidianas, otras no tanto) que les toca vivir y que van desde el humor, pánico, perdón, hipocresía, sátira o amor.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Concierto: Barbara Hendricks

Barbara Hendricks es una soprano lírica e intérprete de jazz conocida también por su trabajo como activista por los derechos humanos, considerada una notable exponente en óperas de Mozart y como recitalista. Se graduó a los veinte años en la Universidad de Nebraska en matemáticas y química. Luego asistió a la Juilliard School en Nueva York, donde estudió canto bajo la tutela de la mezzosoprano Jennie Tourel y participando en las clases magistrales de Maria Callas. En 1974 debutó en Europa, cantando en el Festival de Glyndebourne y en los Estados Unidos, en la Ópera de San Francisco y en la Ópera de Santa Fe. A partir de entonces, ha cantado en los teatros de ópera más importantes del mundo: la Ópera de París, en la Ópera del Metropolitan de Nueva York, Royal Opera House de Londres y la Scala de Milán, trabajando con directores como Herbert von Karajan y Neville Marriner. En su repertorio incluye piezas de jazz, estilo en el que debutó en el Festival de Jazz de Montreux en 1994.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario:21.00

Precio: desde 35 euros

Concierto de Avernessus

Avernessus presenta Azul Terminal. El disco ha sido grabado durante 2016 entre Tenerife y La Palma, con Jorge Lozano como técnico de grabación, mezclas y masterización, y Sergio Rodríguez en la producción. El grupo de indie/rock se ha alimentado siempre del proceso natural de las cosas. De ahí es donde la banda obtiene toda su fuerza y honestidad. ¿La consecuencia? Estar dentro de un involuntario proceso de reinvención, donde la amistad y la creatividad como canal de comunicación sigue siendo el principal motor de este grupo, profundizando y reflotando en letras y música. La banda está formada por Fernando Ayut (batería), Juan Sosa (guitarras y coros), Haydée Felipe (coros y percusión), Sergio Rodríguez (guitarras, coros y programaciones), Nitri Cabrera (teclados y programaciones) y Pako Hernández (voz y bajo).

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: ocho euros

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE

FamForo: ‘La pedagogía se mueve’ (FAM 17)

Una innovación del Festival de Artes en Movimiento (FAM 17) es la creación del foro La pedagogía se mueve, que quiere profundizar en la gran aportación de los lenguajes creativos y artísticos en la educación contemporánea. Creación y arte como los vehículos privilegiados para la necesaria transformación pedagógica y social. Es una reflexión colaborativa que trata de revisar y revisitar nuestro sistema educativo formal, informal y no formal, desde una vocación innovadora, renovadora y hasta rupturista con una realidad estancada. El nuevo foro se dirige a todos los agentes educativos: profesores, docentes, pedagogos, profesores especialistas en las artes escénicas, la danza, la música, colectivos, asociaciones, comunidades y personas interesadas en conocer proyectos y propuestas existentes e impulsar nuevos.

Lugar: Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: desde las 9.00

‘Black Friday Santa Cruz’

Más de 350 comercios, establecimientos de restauración y servicios de peluquería y estética de la capital tinerfeña ofrecerán descuentos y precios especiales con motivo de la celebración de la iniciativa Black Friday Santa Cruz. Una amplia muestra del tejido comercial y de restauración de la capital tinerfeña participarán de manera activa con numerosos descuentos y ofertas que se podrán consultar en la web de Black Friday Santa Cruz y que se completaran desde el Ayuntamiento, junto a entidades privadas, con la celebración de una veintena de actividades.

Lugar: zona comercial de Santa Cruz

Horario: 10.00-24.00

Danza/Fam Kids: ‘30 elefantes bajo un paraguas’ (FAM 17)

Un viejo marinero. Hace muchos años. Barco pequeño. Semanas en el mar. Descubrió, dicen que por primera vez, una tierra inalcanzable para cualquier brújula: el delta de los 30 elefantes bajo un paraguas. 30 elefantes guarecidos de mentiras. El nacimiento, las esperanzas, los sueños y los recuerdos de los que ya no están. 30 elefantes bajo un paraguas se abren paso en los caminos enmarañados de la madrugada. Un espectáculo sin complejos para niños y bebés sensibles. El movimiento, la narración y la música vinculan adultos y bebés en el mundo de las emociones.

Lugar: Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.00 y 12.30

Precio: entradas agotadas

Fiestas patronales en San Andrés

Con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor a San Andrés, está previsto el torneo de envite (11.00) y la verbena popular en la plaza de la Iglesia, amenizada por la orquesta Clase Aparte, a partir de las 23.30 y hasta las 5.00.

Lugar: plaza de la Iglesia

Horario: desde las 11.00

Programa ‘Isla Flotante’: ‘Ten un romance con tu vida’ (FAM 17)

Esta función forma parte del foro La pedagogía se mueve. Los colectivos que participan son Centro de Día/Albergue de Santa Cruz, Asociación Salud Mental Atelsam, CEE Hermano Pedro y Convocatoria Abierta DEC (Fotografía de Malo Padrón).

Lugar: Sala Puerto del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 13.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Espectáculo: ‘Chiki Cirkus’

Un espectáculo para toda la familia, donde la diversión y el entretenimiento están asegurados. Bajo la carpa del Chiki Cirkus se encuentra un mundo de fantasía lleno de magia, canciones, acrobacias, bailes y mucho más. Las protagonistas, las Chikitukis y David Sanabria, acompañarán en este hermoso y divertido espectáculo.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

‘Una conferencia bailada’ (FAM 17)

Toni Jodar habla de la historia reciente y las tendencias actuales, rememorando a los maestros que han marcado sus experiencias profesionales. La explicación pasa a través de los maestros de Jodar, los referentes de la danza y los movimientos que han sacudido los cuerpos junto a los acontecimientos que han modificado nuestro mundo. Un cambio de paradigma en el que multitud de tendencias contribuyen a la fusión y a la experimentación de nuevas formas, así como a la relectura de las tradiciones. Esta propuesta da continuidad a los contenidos de su pieza anterior Explica Danza.

Lugar: Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 18.30

Precio: desde cinco euros

‘¡Lumière! Comienza la aventura’

TEA proyecta esta película documental dirigida y narrada por Thierry Frémaux. El filme se pasará en versión original en francés con subtítulos en español. Este trabajo, que ofrece una selección de 108 películas restauradas que muestran un viaje a los orígenes del cine, cuenta también con el testimonio de Martin Scorsese. Una mirada única sobre Francia y el mundo que inaugura el siglo XX.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Humor: Aarón Gómez y Kike Pérez

Así tal cual se presenta el dúo humorístico formado por Aarón Gómez y Kike Pérez. Al margen de las obras que el último año han paseado por esta tierra, es en esta ocasión donde se muestran tal y como son. Es en las distancias cortas donde se lo juegan todo, donde el espectador puede ser partícipe del propio espectáculo. Un encuentro donde la improvisación cobra mayor protagonismo.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 20.00

Precio: 15 euros

‘Danza en comunidad’: ‘Paisajes Humanos’ (FAM 17)

Esta idea de creación coreográfica de Gregory Auger fomenta la participación de todos los integrantes de Danza en comunidad. Paisajes Humanos es crear juntos excluyendo toda señal de intolerancia, es superar miedos, es eliminar ruidos mentales. Dentro de este contexto, la creadora dinamiza en cada miembro la responsabilidad de sus actos en cuanto a sí mismo y a los demás. Paisajes Humanos utiliza la conexión como herramienta para la experiencia de unión entre ellos. En esta tentativa común, los involucrados experimentan sentir, vivenciar y ser la acción, la palabra y la quietud.

Lugar: Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.00

Precio: desde cinco euros

Teatro-danza: ‘Viviré aquí’

Se trata en realidad de una revelación, un juicio contra la osadía de pedir explicaciones y una danza con la vida y con la muerte. Un trabajo escénico artesanal donde el texto, el espacio y el cuerpo son la misma cosa: una composición de imágenes y de sonidos al servicio de un deseo encarnado en forma de solo por Griselda Layño. Y un homenaje explícito a El proceso de Juana de Arco, de Robert Bresson, como ética y estética para la escena. La muerte prematura de una madre es un acontecimiento injusto. Hace pensar en las lógicas del tiempo, en los órdenes de la naturaleza, en la suerte de quienes siguen vivas. Voz y cuerpo de hija: Griselda Layño; cuerpo de madre y abuela: Mabela Martín Socas; puesta en escena: Javier Cuevas; dramaturgia y escritura: Griselda Layño, Javier Cuevas y Tamara Brito de Heer; filmación: Miguel Morales; movimiento y cuerpo: Carlota Mantecón; iluminación y dirección técnica: Carlos Ramos; texto de introducción: Clarice Lispector ( Un soplo de vida, Siruela); producción: Soluciones Dramáticas; compañía: Soluciones Dramáticas.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnado, cinco

Teatro: ‘Hasta que el divorcio nos separe’

Esta comedia busca explorar ciertos desafíos para que las parejas confiesen sus infidelidades ante la muy escuchada frase ¡Quiero el divorcio!, aunque no siempre los resultados son los deseados, ya que en esta ocasión llega a la consulta del doctor Sanz una pareja que lleva más de 10 años juntos y siendo aún jóvenes quieren separarse. Fer (Leonardo Abreu) piensa que su mujer tiene otro y Paula (Elizabeth Morales) piensa que él también la engaña con otra. Ambos interpondrán sus intereses en las divertidísimas terapias para tratar de conquistar su más deseado objetivo: quedarse con los bienes.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Ópera: ‘Faust (Gounod)’

Faust es una gran ópera en cinco actos con música de Charles Gounod y libreto en francés de Jules Barbier y Michel Carré, versión de la leyenda de Fausto que adapta la pieza teatral Faust et Marguerite de los mismos Barbier y Carré, inspirada levemente en el Fausto, parte I, de Goethe. Se estrenó en el Théâtre Lyrique (Théâtre-Historique, Opéra-National, Boulevard du Temple) en París el 19 de marzo de 1859. Basada en la gran obra de Goethe, la ópera de Gounod presenta musicalmente la turbación del doctor Faust que, llevado por su inexorable sed de conocimientos y vértigo metafísico, decide apelar a las fuerzas oscuras del diablo, Méphistophélès, y pactar con él para conseguir la juventud eterna a cambio de su alma. Musicalmente es una obra inequívocamente francesa por el refinamiento orquestal, las sutilezas armónicas, las modulaciones y la libertad de fraseo melódico. Con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección musical de Francesco Ivan Ciampa, y con la participación en los principales papeles del tenor Airam Hernández (Dr. Faust), Raquel Lojendio (Margarita) y Kenneth Kellogg (Mefistófeles).

Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.30

Precio: desde 20 euros

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE

Fiestas patronales en San Andrés

Con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor a San Andrés, esta vez con el día dedicado a Santa Cecilia, están previstas las siguientes actividades: diana floreada (8.00); recibimiento a la banda de música Candelaria, de Arafo (11.30); santa misa en honor a Santa Cecilia y, a continuación, procesión con el recorrido de costumbre con las dos bandas de música del pueblo (12.00); concierto de las bandas de música Amigos del Arte y Candelaria, de Arafo, en la sociedad CD San Andrés (antiguo cine), a las 13.00. Charla Nacimiento y formación de la parroquia de San Andrés Apóstol, en la propia parroquia (19.00).

Lugar: plaza de la Iglesia, CD San Andrés y parroquia San Andrés

Horario: desde las 8.00

FamForo: ‘La pedagogía se mueve’ (FAM 17)

Una innovación del Festival de Artes en Movimiento (FAM 17) es la creación del foro La pedagogía se mueve, que quiere profundizar en la gran aportación de los lenguajes creativos y artísticos en la educación contemporánea. Creación y arte como los vehículos privilegiados para la necesaria transformación pedagógica y social. Es una reflexión colaborativa que trata de revisar y revisitar nuestro sistema educativo formal, informal y no formal, desde una vocación innovadora, renovadora y hasta rupturista con una realidad estancada. El nuevo foro se dirige a todos los agentes educativos: profesores, docentes, pedagogos, profesores especialistas en las artes escénicas, la danza, la música, colectivos, asociaciones, comunidades y personas interesadas en conocer proyectos y propuestas existentes e impulsar nuevos.

Lugar: Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: desde las 9.00

‘Black Friday Santa Cruz’

Más de 350 comercios, establecimientos de restauración y servicios de peluquería y estética de la capital tinerfeña ofrecerán descuentos y precios especiales con motivo de la celebración de la iniciativa Black Friday Santa Cruz. Una amplia muestra del tejido comercial y de restauración de la capital tinerfeña participarán de manera activa con numerosos descuentos y ofertas que se podrán consultar en la web de Black Friday Santa Cruz y que se completaran desde el Ayuntamiento, junto a entidades privadas, con la celebración de una veintena de actividades.

Lugar: zona comercial de Santa Cruz

Horario: 10.00-22.00

‘Los conciertos en el museo para familias’

VII edición de este ciclo que organiza la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (Atadem), con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La coordinación artística corre a cargo de Conrado Álvarez Fariña y es un ciclo de música de cámara con obras fundamentales del repertorio camerístico barroco, clásico y contemporáneo.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: 12.00

Precio: gratuito hasta completar aforo

‘Magic Show. David Borrás & Yasmine ’

Ilusionista de amplia trayectoria que ofrece un show divertido, de un alto impacto mágico y con un estilo muy personal. Récord de taquilla 2026/17 en la temporada de artes escénicas de Tenerife. Espectáculo recomendable para todo tipo de público.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.30

Precio: seis euros

Teatro: ‘¡Qué clase de locos!’

Tres historias cortas donde la locura distorsiona la realidad y hará reír. Interpretada por grupo de teatro Locarte, del Círculo de Bellas Artes de Tenerife. Incluye las miniobras El más acá, escrita por Alberto García (Tenerife); Mama de película, escrita por Estefany Gómez y Ricardo Chuecos, y Off, escrita por Alberto García (Tenerife).

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

‘¡Lumière! Comienza la aventura’

TEA proyecta esta película documental dirigida y narrada por Thierry Frémaux. El filme se pasará en versión original en francés con subtítulos en español. Este trabajo, que ofrece una selección de 108 películas restauradas que muestran un viaje a los orígenes del cine, cuenta también con el testimonio de Martin Scorsese. Una mirada única sobre Francia y el mundo que inaugura el siglo XX.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Teatro danza: ‘Viviré aquí’

Un homenaje explícito a El proceso de Juana de Arco”, de Robert Bresson, como ética y estética para la escena. La muerte prematura de una madre es un acontecimiento injusto. Hace pensar en las lógicas del tiempo, en los órdenes de la naturaleza, en la suerte de quienes siguen vivas. Voz y cuerpo de hija: Griselda Layño; cuerpo de madre y abuela: Mabela Martín Socas; puesta en escena: Javier Cuevas; dramaturgia y escritura: Griselda Layño, Javier Cuevas y Tamara Brito de Heer; filmación: Miguel Morales; movimiento y cuerpo: Carlota Mantecón; iluminación y dirección técnica: Carlos Ramos; texto de introducción: Clarice Lispector ( Un soplo de vida, Siruela); producción: Soluciones Dramáticas; compañía: Soluciones Dramáticas.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnado, cinco

Espectáculo: ‘Áureo’ (FAM 17)

Se trata de una producción conformada por cinco piezas coreográficas cortas que forman una sucesión de degustaciones de diferentes estilos, con la calidad internacional como eje de unión. Además, quieren ser legibles y disfrutables por todo tipo de públicos, tanto los públicos expertos como quien nunca haya asistido a un espectáculo de danza. Es una búsqueda de esa proporción adecuada entre la creación y el público, calidad y cercanía, excelencia y espectacularidad, grandes autores y grandes creaciones frente a todo tipo de públicos.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: 10 euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

‘Su de ellas’, de Pedro Lezcano

Esta exposición contiene 13 pinturas realizadas en técnica mixta, la gran mayoría de ellas sobre lienzo. Asimismo, en una vitrina adyacente se incluyen siete dibujos o estudios hechos con grafito sobre papel como muestra del proceso creativo. Todas las obras pictóricas forman parte de diferentes colecciones particulares que han sido cedidas en préstamo para esta ocasión, por lo que los marcos tienen estilos dispares. La muestra se podrá visitar hasta el 7 de enero.

Lugar: Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘#Porquelaculturaimporta’

Exposición colectiva con Mario Pérez y Santiago Garabote, Daniel Hernández Brito, África Hernández, Tatyana Kaneva, Elizabeth Sauma Ibarra, Mimi Rico, Shirley Wintsch, Daniel González Morales, Pablo J. García, Simona Péres, David Sánchez León, Rafa Ramos Reciclado, Nebras Turdidae, Pierfederica Verdegiglio, Wany and the Wolf, Aleksandar Radic, Rima Ciplyte, Paz Barreiro, Rubén Añón, Carlos Granda, Rafael González Pérez, Raiber González Hechavarría, Ciro Romero, Pedro Ruiz Benítez, Juan Clemente Quintero y Diego Escribano. Como artistas invitadas estarán Lucilla Bellini, Lucia Pitters y Miriam Durango. Podrá disfrutarse hasta el 13 de diciembre de 2017.

Lugar: Sala Azul Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados y domingos, 11.00-14.00

Precio: Entrada gratuita

‘Lunas de Marrakech’, de Luis Alberto Hernández

Hasta este sábado podrá visitarse en la sala de exposiciones Joaquín Amigó la muestra Lunas de Marrakech, del artista plástico Luis Alberto Hernández, integrada por pinturas y dibujos.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: 8.30-24.00

Precio: entrada libre

'A.O.E. 60 años: La guerra prohibida'

Con motivo de cumplirse el aniversario del inicio de los combates en los territorios del África Occidental español, el Museo Histórico Militar de Canarias realiza una exposición participando las tres entidades que conforman el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias: Museo, Archivo y Biblioteca. Mostrarán gráficamente el inicio de esta guerra, así como su cartografía y bibliografía. Hasta el 22 de diciembre.

Lugar: salas temporales General García Escámez del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

Fotonoviembre 2017

El Cabildo, a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife (adscrito a TEA), presenta la XIV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. Se trata de una gran muestra en la que se integran, bajo el denominador común de la imagen, distintos aspectos relacionados con el arte contemporáneo, las nuevas tecnologías, el patrimonio fotográfico, la creación personal y la evolución del propio medio. Este evento, que se celebra en Tenerife cada dos años desde 1991 y que se ha convertido en uno de los impulsores de la imagen fotográfica tanto en Canarias como en el exterior, mostrará durante estos meses las creaciones tanto de autores locales como foráneos. Hasta el 27 de febrero de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘La vi con paraguas y supuse que llovía ’ (FN 17)

En 1889, Henry Peter Emerson enunciaba que “nos hemos acostumbrado tanto a la cotidianeidad de la fotografía que no somos conscientes de lo que significa, puesto que nuestro pensamiento crítico no contiene las suficientes herramientas para entender un medio que se reinventa constantemente e impide ver lo que ha hecho y está haciendo en todos los compartimentos de la vida”. Hasta el 10 de enero de 2018.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, domingos y festivos, cerrado

Precio: entrada gratuita

‘El ser entreabierto’ (FN 17)

Serie fotográfica que surge a partir de la lectura de La poética del espacio (1957), de Gastón Bachelard, un libro donde el autor reflexiona sobre la casa desde un punto de vista psicológico, entendiéndola como una topografía del propio ser y como instrumento del que se sirve para analizar al ser humano y su relación con el mundo. Artista: Laura San Segundo. Hasta el 7 de enero de 2018.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00, y domingos, 11.00-14.00

Precio: Entrada gratuita.

‘Una cierta investigación sobre las imágenes: building ghost transmission’ (FN 17)

Una cierta investigación sobre las imágenes es un ensayo cuya estructura conlleva la ausencia de una última palabra, de un final. Por un lado, su andamiaje es la base yacente que establece la pauta de una conversación construida de sospechas. Por otro, su forma es el gesto de presenciar dicha conversación y compartirla para hacer experimentos con la presencia de la ausencia. El reto es no dejar que la incertidumbre que provoca la imagen y el proceso de su cosmología (impresión, huella, quema, revelado, copia, etc.) se confundan con una zona hipotética. Artistas: Carolina Caycedo, Raimond Chaves & Gilda Mantilla, Céline Condorelli, Alia Farid, Harun Farocki, Luca Frei, Jorge González, Teresa Margolles, Silvia Navarro, Diego del Pozo y Walid Raad. Comisariada por Michy Marxuach. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘El archivo infinito: documentos, monumentos y mementos’ (FN 17)

La modernidad dejó el peso de la nostalgia y, con ella, la obsesión por el documento que provoca la emoción del recuerdo y atempera el miedo al olvido. Se cree que con su salvaguardia en archivos se asegura su valor testimonial y garantizado el porvenir del pasado. Pero nada es estable en él, pues como documento y como monumento, como metáfora y signo recurrente de la memoria, el archivo sucede de forma circular, sin principio ni fin. Transitado una y otra vez, clasificado y reclasificado, siempre está sujeto a múltiples reinterpretaciones, a nuevas elaboraciones internas y a dimensiones cada vez más abrumadoras. Equipo: Patricia Vara, Simone Marin y David Zuera. Comisariada por Mayte Henríquez. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Intersecciones criollas ’ (FN 17)

Se trata de un breve repaso por algunas imágenes que han formado parte de una galería recurrente y reiterada de la contemporaneidad Canarias -sin que necesariamente “sean canarias”- y que parecen dar pie a una lectura cerrada de la historia cultural de las islas. Sin embargo, cada una de esas imágenes parece incluir capas que se activan o desactivan, dependiendo del espacio que ocupen y la lectura que se haga de ellas. Al someterlas al filtro de algo tan escurridizo como la identidad colectiva o la individual, surgen puntos de sutura, pero también de ruptura, que evidencia la pugna por mantener relatos muchas veces contrapuestos y pretendidamente hegemónicos. Archivo: CFIT, Biblioteca Provincial, Museo Municipal de Bellas Artes, imágenes de uso libre, Gordon Matta-Clark Cortesía de Electronic Art Intermix. Comisariada por Gilberto González. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Before is now-Ko muri ko nāianei (Antes es ahora) ’ (FN 17)

Trabajo de tres artistas que, utilizando técnicas de la práctica documental, se valen de la fotografía y la imagen en movimiento para difundir unas narrativas a la vez personales y ampliamente compartidas. La obra de estas artistas se centra en temáticas muy diversas: de relatos culturales y de comunidades locales o sobre protección ambiental, a la implicación de Japón en el teatro bélico de Asia-Pacífico en la II Guerra Mundial, pasando por la gentrificación, la justicia social o los derechos de los inquilinos de las viviendas públicas. Artistas: Fiona Amundsen, Dieneke Jansen y Natalie Robertson. Comisariada por Charlotte Huddleston. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘It is no dream (No es un sueño) ’ (FN 17)

El No es un sueño kafkiano puede interpretarse como contrapunto al Si así lo deseas, no es un sueño, la frase que da final a Altneuland ( La vieja nueva tierra), la ficción utópica de Theodor Herzl cuyo título hebreo dio a la ciudad de Tel Aviv su nombre y al Estado de Israel su agenda y la convicción de que se pueden convertir los sueños en realidad. Esta exposición se mueve entre la conciencia de que una realidad irritante no siempre es únicamente una pesadilla, y la ilusión de que las visiones ficticias pueden devenir reales. La muestra pone asimismo en cuestión el papel de la imagen en la creación de esos dos puntos de vista. Artistas: Michal Baror, Ohad Hadad & Hillal Jabareen y Ammar Younis. Comisariada por Sigal Barnir. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Épicas enanas’ (FN 17)

Pretende contribuir al estado generalizado de paranoia en el que se está instalado como público. Las preguntas que, como espectadores, se hacen cuando se entra a un museo, se inscriben en un espectro que va desde el valor pedagógico de la institución, hasta las estructuras de poder que allí operan. Artistas: Teresa Arozena, Tony Cruz, Equipo Neura, So a Gallisá, Werner Herzog, Pablo León de la Barra, Silvia Navarro y Ágata Gómez, Pérez y Requena, Zilia Sánchez, Beatriz Santiago. COFF: Hans Bellmar, Bernd & Hilla Becher, Tacita Dean, Candida Höfer, Evelyn Hofer, Dorothea Lange, Ana Mendieta, Allan Sekula, Lorna Simpson. TEA: PIC, Man Ray, Thomas Ruff; CFIT: Gerhard Richter. Colección Museo Municipal de Bellas Artes de Tenerife. Residencia Tarquis-Robayna: Adrián Alemán. Comisariada por Gilberto González. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘La cuarta pared ’ (FN 17)

Fotografiar colocando la cámara dentro de las imágenes responde a la necesidad de alterar la jerarquía establecida respecto de lo que se supone que otorga el sentido y plantea la posibilidad de atender a aquello que habita en los intersticios de lo visible y que suele escapar a la atención. Afinar la mirada para captar la información aparentemente secundaria que reproduce una fotografía, aquello que está en los márgenes del referente, diluye, en definitiva, la barrera que nos mantiene como espectadores externos y nos absorbe a sus interioridades. Desde ese nuevo espacio en los márgenes de la fotografía, cada cual podrá recorrer los caminos que intuya y revisitar a la vez sus propias imágenes desde otra perspectiva, con otra cercanía. Artista: Diego Ballestrasse. Hasta el 8 de enero de 2018.

Lugar: Sala Pedro González. Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-15.00

Precio: entrada gratuita

‘Monstruos y fósiles’ (FN 17)

Parte de la relación brevemente introducida entre arqueología y lenguaje, planteando una transición al mundo de las imágenes. Asimismo, indaga sobre lo que con seguridad será un problema cada vez más pronunciado: la dificultad de clasificar y delimitar a estas últimas en el mundo. Sin duda, la pantalla nos abruma como su continuo monstruoso, pero cabría preguntar: ¿verdaderamente es la pantalla una imagen sin futuro? Artistas: Cristina Garrido, Mar Reykjavik, Antonio R. Montesinos, Ricardo Trigo y Juan José Valencia & Lena Peñate COFF: Tacita Dean. Comisariada por Néstor Delgado Morales. Hasta el 31 de diciembre.

Lugar: Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC)

Horario: martes-viernes, 16.00-20.00, y sábado, 10.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Slide library (Biblioteca de diapositivas)’ (FN 17)

En el verano de 2016, Susan Dobson se topó con una biblioteca de diapositivas que iba a ser eliminada por la aparición y el auge de los archivos digitales. Le interesó el sistema de etiquetado y clasificación de las diapositivas, falto de actualización y mantenimiento durante largo tiempo, pues señalaba cambios en nuestra conciencia política, cultural, social y geográfica. El conjunto revelaba además un énfasis en el contenido histórico del arte occidental. Así, un solo país occidental contaba con más de cincuenta bandejas mientras que hasta ocho países no occidentales compartían una sola. Las fotografías realizadas por Dobson a partir de ese material cuestionan la capacidad de todo archivo de hacer justicia a la temática de que se ocupa, sobre todo en el transcurso del tiempo. 1. Barthes, R. (1990) La Cámara Lúcida. Barcelona: Paidos Comunicación. Artista: Susan Dobson. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: todos los días del año, las 24 horas

Precio: entrada gratuita

‘Naturaleza habitada ’ (FN 17)

Muestra de una de las colecciones del Centro de Fotografía Isla de Tenerife. Hasta el 7 de enero de 2018.

Lugar: Sala de Arte Parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

Fotonoviembre 2017: ‘Atlánticas Colectivas’

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30. Sábados y domingos, 11.00-14.00. Lunes cerrado.

Precio: entrada libre

‘La ciudad sumergida’

TEA presenta una exposición de collages de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (París, 1935). La ciudad sumergida es el título de esta muestra, que podrá visitarse en TEA hasta el 13 de mayo de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘El ensueño de los ángeles cansados’

Se inauguró el 3 de noviembre a las 20.00 por parte del concejal de Cultura de Santa Cruz, José Carlos Acha. Es una exposición de pintura del artista Celestino Mesa. La muestra, que se podrá contemplar en la Sala de Arte Los Lavaderos hasta el 30 de noviembre, consta de 50 piezas realizadas en diferentes soportes y técnicas. Entre las obras que se exhiben figuran óleos sobre lienzo, tintas y grafitos sobre cartón, técnicas mixtas y acrílicos. Los formatos oscilan desde los 50 por 70 hasta los 140 por 116 centímetros. En el acto oficial de apertura actuarán Sandra Mesa y Diego Expósito. Las creaciones de Celestino Mesa son de corte figurativo, realismo mágico y una figuración escénica, donde el control de la luz y las sombras marcan un lenguaje entre espectador y artista.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; cerrado domingos y festivos

Precio: entrada libre

‘Egipto: en busca de la eternidad’

Esta exposición, con más de un centenar de obras procedentes de los fondos del Museu Egipci de Barcelona, acerca al público a diferentes aspectos de una civilización única. El liderazgo indiscutible del faraón, la escritura jeroglífica, joyas, instrumentos musicales, objetos relacionados con la cosmética o la medicina, herramientas, armas, vasos en piedra, cerámica o fayenza indican un alto nivel de sofisticación para un pueblo que quiso disfrutar de la vida en el privilegiado entorno del valle del Nilo, a la vez que agradecer a sus dioses este maravilloso don. Podrá visitarse hasta el 27 de enero de 2018.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30; domingos y festivos, cerrado

Precio: entrada libre

‘Combinar visible’

TEA presenta la exposición Combinar visible, la tercera y última de las muestras que conforman la séptima temporada de Área 60. En esta ocasión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes firman la propuesta, comisariada por Raisa Maudit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las identidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad que se mueve entre silencios, en capas de información que se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde conviven esas capas de realidades, de contextos que se superponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero que definen esa zona tanto emocional como física. Combinar visible se trata de una propuesta expositiva en la que a través de las obras de cinco artistas se entretejen a modo de realidad aumentada diferentes narraciones sobre el contexto local y la relación con el territorio…”. Podrá ser visitada hasta el 31 de diciembre.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘César Manrique en Santa Cruz. César Manrique en el mundo’

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta una exposición retrospectiva sobre la figura del artista César Manrique y su particular conexión con la capital tinerfeña. Permanecerá abierta con acceso libre en la Casa de la Pólvora, de martes a domingo y hasta el 30 de noviembre. La exposición cuenta con contenidos multimedia, un conjunto de paneles informativos y una unidad didáctica pensada para la visita de centros escolares.

Lugar: Casa de la Pólvora

Horario: Lunes a sábados, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre