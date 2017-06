Temperaturas de hasta 34 grados este sábado en la isla

Las altas temperaturas, de hasta 36 grados o más en algunas áreas de Gran Canaria y 34 en las demás islas, persistirán en Canarias este sábado, cuando se esperan vientos moderados que pueden ser localmente fuertes, hasta de 60 kilómetros por hora, e intervalos nubosos generalizados.



En Santa Cruz de Tenerife la máxima será de 28 grados y la mínima de 22, y de 27 y 21 en Las Palmas de Gran Canaria, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que detalla que el viento se prevé del norte moderado pero con rachas fuertes al sur, este y oeste de distintas islas.



También se esperan vientos del norte o del nordeste en las aguas del archipiélago, donde su fuerza oscilará entre 3 y 5 y habrá marejada, con mas de fondo del norte de 1 metro.



La predicción del tiempo por islas es la siguiente:

TENERIFE

Intervalos de nubes altas. No se descarta lluvia en general débil en cumbres centrales. Temperaturas en ligero descenso, con máximas que pueden alcanzar los 34 grados, principalmente en el interior. En costas y cumbres centrales se espera, en general, que esté entre los 27-30 grados. Viento del norte entre 20 a 25 Km/h, más intenso en medianías y costas sudeste y punta noroeste, donde las rachas ocasionalmente pueden superar los 60 km/h. En costas norte y oeste, predominarán las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 21-28 grados



LA GOMERA

Intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero descenso, con máximas que pueden alcanzar los 34 grados, principalmente en el interior y orientación sur. En costas se espera, en general que esté entre los 27-30 grados. Viento de componente norte entre 20 a 25 Km/h, más intenso en medianías, puntas este y oeste, donde las rachas ocasionalmente pueden superar los 65 km/h. En costas norte y sur, predominarán las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 22-28 grados

LA PALMA

Intervalos de nubes altas. Algún intervalo de nubes bajas en el litoral norte al final. Temperaturas en ligero descenso, con máximas que pueden alcanzar los 34 grados, principalmente en el interior y orientación oeste. En costas se espera, en general que esté entre los 27-30 grados. Viento del nordeste entre 20 a 25 Km/h, más intenso en puntas sudeste y noroeste, donde las rachas ocasionalmente pueden superar los 60 km/h. En costas nordeste y oeste, predominarán las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 21-28 grados



EL HIERRO

Intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero descenso, con máximas que pueden alcanzar los 34 grados, principalmente en el interior y orientación sur. En costas se espera, en general que esté entre los 27-30 grados. Viento del nordeste entre 20 a 25 Km/h, más intenso en costas sudeste y punta noroeste, donde las rachas ocasionalmente pueden superar los 60 km/h. En costas norte y sudoeste, predominarán las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 21-28 grados

LANZAROTE

Intervalos de nubes altas con alguna nube media al norte. Temperaturas en ligero descenso, con máximas que pueden alcanzar los 34 grados, principalmente en el interior y costas sur. Viento de componente norte entre 20 a 30 Km/h, con rachas que ocasionalmente pueden alcanzar los 60 km/h por la tarde en el interior y costas sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 21-33 grados



FUERTEVENTURA

Intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero descenso, con máximas que pueden alcanzar los 34 grados, principalmente en el interior y costas sur. Viento de componente norte entre 20 a 30 Km/h, con rachas que ocasionalmente pueden alcanzar los 60 km/h por la tarde en el sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 21-32 grados



GRAN CANARIA

Intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero descenso, con máximas que pueden alcanzar los 36 grados, principalmente en el interior y costas sudeste. En el resto de costas, se espera que oscilen entre los 27-30 grados. Viento de componente norte entre 20 a 25 Km/h, más intenso en costas este y oeste, donde las rachas ocasionalmente pueden superar los 60 km/h. En costas norte y sur, predominarán las brisas. En cumbres, viento del nordeste entre 25 a 35 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 22-27 grados