Errejón pide al Gobierno que se deje de ocurrencias y de jugar con las pensiones

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha pedido este jueves al Gobierno español que se deje de ocurrencias y de jugar con las pensiones, pues, a su juicio, lo que tiene que hacer es acabar con la precariedad laboral y los bajos salarios.



Iñigo Errejón, que ha participado en La Laguna (Tenerife) en el encuentro Igualdad y feminismo en el país que viene, ha criticado la "ocurrencia" de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sobre el cálculo de las pensiones de manera opcional.



Si el Gobierno quiere abordar el problema "más importante y urgente" que España tiene como país, en referencia a las pensiones, la receta "no son más ocurrencias", ha aseverado.



Para Errejón, el problema de las pensiones se deriva de los salarios bajos y la precariedad laboral.



Por ello, la mejor política para garantizar las pensiones es la que ayuda a los convenios y salarios dignos en condiciones de trabajo estable, ha resaltado.



Respecto a la tasa a la banca para financiar el sistema propuesta por el PSOE, ha dicho que no la ve mal ni está en contra, "aunque hay que tener un poco de seriedad en las propuestas".



Ha alertado de que, "mas allá de los parches", el problema fundamental para garantizar las pensiones es que con la excusa de la crisis los salarios y las condiciones de trabajo han sido pulverizados.



"Si no rescatamos unas condiciones de trabajo dignas para los que estamos hoy no va a haber manera de sostener las pensiones", ha comentado, al tiempo que ha indicado que "no está mal" medidas excepcionales como las que propone el PSOE.



No obstante, Podemos defiende una solución duradera y de largo recorrido y la única solución es que quienes trabajan hoy lo hagan en condiciones dignas y no con contratos basura, ha agregado.