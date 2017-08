El alcalde de Icod califica la moción de censura de "venganza", de "ajuste de cuentas"

Ha habido que esperar unos buenos días por esta opinión, pero ya está aquí, ya se ha hecho pública y además se puede consultar a través de las redes sociales o bien con entrada en un blog personal.

El actual alcalde de Icod de los Vinos, Francisco González (de CC), que hasta ahora viene gobernando en minoría en ese municipio del norte de Tenerife, ha publicado una entrada en su blog, a modo de carta dirigida al vecindario y con el título Moción de censura: Francis González, tu alcalde, en la que expone sus argumentos y criterios acerca de la situación "injusta e inmerecida", que así la califica, que en estos momentos se vive en ese Ayuntamiento. Para él, la moción de censura es una "venganza", un "ajuste de cuentas".

González se refiere a la moción de censura presentada contra él, que, en principio, tiene todos los visos de prosperar. Si ello ocurre, el bastón de mando local Francisco González tendría que cedérselo al cabeza de lista en las pasadas elecciones locales por la formación política Somos Icodenses (vinculada a Nueva Canarias), José Ramón León Herrera.

La moción de censura se presentó, con el aval de todos los partidos de la oposición (PSOE -con el apoyo inicial de tres de sus cinco ediles-, Somos Icodenses, Partido Popular y Ciudadanos), el miércoles 2 de agosto, y es probable que sea abordada en un pleno que se prevé convocar el 17 de agosto de este mes.

En el escrito del alcalde de CC en Icod, este refleja que "no es fácil ponerse a escribir ante una situación injusta e inmerecida. No es fácil por lo duro que es la situación, y no es fácil porque debe uno contener las emociones sentidas que todavía se llevan dentro".

Además, González indica que, "desde el día de la constitución [del actual pleno] en el Ayuntamiento [de Icod de los Vinos], desde el momento de la toma de posesión como alcalde, el 13 de junio de 2015, tras las elecciones municipales, supimos que iba a ser complicado. El que ahora pretende ser alcalde, José Ramón León Herrera [del partido político Somos Icodenses, vinculado a Nueva Canarias], ya dijo y expresó con gestos que 'la próxima vez yo aquí', refiriéndose al sillón del alcalde. Desde ese mismo momento, dejó claro que haría todo lo que fuera necesario para ser alcalde", explica el alcalde de CC.

Sobre esa amenaza política, la de Somos Icodenses, el regidor local centra las críticas y llega a decir que "se puso, con ayudas, a trabajar. En vez de hacer una oposición responsable, se ha dedicado, desde el principio, a tramar una moción de censura", subraya. "En el primer pleno de organización, en los primeros días de julio, ya nos demostró que no se iba a parar ante nada ni nadie", revela la misma fuente.

González dindica que "no es verdad que no se haya buscado el consenso. Sí que lo hemos buscado, aunque lograrlo no depende solo del grupo de gobierno, sino también de la oposición", y sostiene que "el problema es que han querido entender que un gobierno en minoría es un gobierno débil, que no debíamos ejercer nuestra responsabilidad de gobernar. Y se han encontrado con un grupo de personas preparadas, unidas e ilusionadas, y que se están dejando la piel. Se han encontrado un gobierno sólido y fuerte, y con las ideas muy claras", defiende.

Francisco González también advierte que "en dos años es imposible resolver todos los problemas que tiene Icod. Pero sí hemos empezado a solucionar y a encauzar muchos de los problemas históricos que tenemos como pueblo", con lo que luego da paso a la valoración del trabajo realizado por su equipo de gobierno: "El que hayamos hecho esfuerzos en dinamizar es porque el pueblo se moría. Y por algún lado había que empezar. Siempre pongo el ejemplo de que, cuando hay un enfermo con una parada cardiorrespiratoria, se debe actuar para impedir que se muera. Y es lo que hemos hecho: actuar en el corazón del pueblo que tiene un claro carácter comercial".

El por ahora alcalde del municipio que es capital de la comarca norte-noroeste de Tenerife plantea en su blog que "Icod necesitaba creer en sí mismo; darse una oportunidad. Y creo que lo estamos consiguiendo" con el gobierno de CC. "Por eso -prosigue- no tiene sentido lo que está pasando. No tiene sentido mentir para justificar lo que es sencillamente una venganza, un ajuste de cuentas, un deseo de tener el poder y el control yendo en contra de lo que el pueblo dijo en las últimas elecciones. Y todo a escaso año y medio de las próximas elecciones, en las que el pueblo debe valorar si el alcalde y su grupo de gobierno lo han hecho bien o no", lamenta González.

En la despedida de esta misiva, el alcalde de Icod se vuelve a sincerar y plantea que "solo espero y deseo que nos dejen y nos ayuden a trabajar durante el poco tiempo que queda para las próximas elecciones, para no perder todo lo que está encaminado y para que sea el pueblo el que con sus votos dé o quite la confianza".