Los firmantes de la moción de censura en Icod se mantienen firmes hasta descabalgar a CC del poder local

Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, que han presentado una moción de censura contra el gobierno en minoría de CC, han asegurado este jueves que se trata de una decisión firme y razonada desde hace tiempo por la falta de gestión municipal.



Representantes de Somos Icodenses-Nueva Canarias, PSOE, PP y Ciudadanos han ofrecido una rueda de prensa para informar sobre los motivos por los que se presenta esta moción de censura contra el alcalde Francisco González, que previsiblemente se debatirá el 17 de agosto.



Tanto la representante del PP, Isabel García, como el del PSOE, Ramón Luis Socas, han asegurado que cuentan con el respaldo de las direcciones de sus partidos, que han estado informadas de este proceso negociador.



La moción ha sido firmada por todos los concejales de la oposición salvo por dos del PSOE, aunque el secretario general de este partido en el municipio ha señalado que ello no quiere decir que no la apoyen cuando se debata en el pleno.



José Ramón León, de Somos Icodenses-Nueva Canarias y propuesto para alcalde en la moción de censura, ha afirmado que el motivo de esta iniciativa no es "ocupar una poltrona ni obtener un sueldo", sino cambiar la política de CC, que, según ha dicho, ha estado encauzada en la afirmación del grupo de gobierno y del alcalde.



León ha aseverado que CC ha hecho una política populista y clientelar que la ha llevado a abandonar las necesidades del municipio, incluso con el abandono de los barrios y del entorno cultural de Icod de los Vinos.



Ha afirmado que los grupos de la oposición harán una gestión "de gobierno unida y como un solo grupo", con el horizonte de 2019 y para resolver los grandes problemas de Icod.



Ramón Luis Socas ha señalado que su partido ha ejercido una labor de enorme responsabilidad y lealtad tras el pacto suscrito 2015 entre la formación y Coalición Canaria, acuerdo que, según ha dicho, el alcalde entendió como de total sumisión de los socialistas a los nacionalistas.



En su opinión, CC tenía que haber entendido que gobernar en minoría es consensuar con la oposición, pero el alcalde, ha señalado, ha demostrado su incapacidad de llegar a acuerdos sobre asuntos fundamentales y ha preferido practicar una política populista y dejar de lado asuntos clave como el centro de formación integrada, que ha salido adelante por la oposición.



Socas ha insistido acerca de la falta de cintura política del alcalde y ha calificado de circo mediático la visita de los presidentes del Gobierno, Fernando Clavijo, y del Cabildo, Carlos Alonso, anunciando inversiones municipales.



Isabel García, del PP, ha afirmado que el acuerdo de todos los grupos de la oposición es un pacto por Icod y "por eso hemos sido capaces, como hecho histórico, de limar las diferencias entre los grupos proponentes para ver qué nos une".



La edil del PP ha insistido en que se trata de un acto de responsabilidad de la oposición, que representa al 65% de los votantes, para tomar las riendas del municipio, tal y como, ha dicho, reclama la ciudadanía.



Sobre el momento elegido para presentar la moción de censura, la representante del PP ha dicho que no se trata de una venganza por un hecho puntual, ya que se viene negociando desde hace varios meses.



"Los vecinos dicen que los barrios están abandonados y también lo están las plazas, las calles, los parques, el alumbrado, los polideportivos, y hay nula actividad en los centros culturales", ha agregado García, quien ha insistido en que el grupo de gobierno ha puesto otros intereses por delante de las demandas ciudadanas.



Además, ha señalado que el alcalde no ha tenido un talante conciliador que, en su opinión, sí han tenido los cuatro partidos al ponerse de acuerdo sobre los asuntos de interés del municipio a pesar de sus diferencias ideológicas.



José Domingo Socas, de Ciudadanos, ha dicho que, después de dos años de mandato, el gobierno en minoría de CC se ha caracterizado por su mala gestión y falta de diálogo, y ha sido incapaz de conformar una mayoría para gobernar el municipio.



También ha reprochado al grupo de gobierno su falta de transparencia y de utilizar una política populista "con el dinero de todos los vecinos" y con el objetivo de relanzar la figura del alcalde Francisco González.



El edil de Ciudadanos se ha referido, igual que el resto de los ediles, a los problemas de la playa de San Marcos, al abandono del sector agrícola o de los barrios y al aumento de la delincuencia y la falta de efectivos policiales.