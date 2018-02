La consejera canaria de Seguridad critica la "imprudencia" con la que actuaron los turistas atrapados en la playa de Masca

La consejera de Política Territorial y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha criticado este lunes a los ocho turistas que quedaron atrapados en la playa de Masca, en Tenerife, por la tormenta del fin de semana, por actuar con "imprudencia" cuando había "alerta máxima".

"Hay que recordar que los senderos en Tenerife estaban cerrados" a causa de esa alerta y, no obstante, esas personas se aventuraron a transitar por ellos, ha argumentado la consejera, que ha dicho que en circunstancias así "no se puede permitir poner en riesgo a nadie, a ningún ciudadano pero tampoco a los equipos de rescate".

Y eso fue lo que ocurrió por el comportamiento de esos turistas, de nacionalidad alemana y eslovaca, a los que Barreto ha opinado que se les sancionará o se les cobrarán los gastos ocasionados por su rescate, porque habría sido innecesario si hubieran atendido a los mensajes de las autoridades.

"Desde luego, no creo que le parezca a nadie que sea una decisión irracional, ante una situación de alerta que, en este caso, era una alerta máxima", ha afirmado.

La consejera ha precisado que, "en este caso, el Cabildo de Tenerife, que es el competente en el sendero, tomará las medidas que considere oportunas" en caso de determinarse que su proceder fue imprudente, como ella ha dado a entender que sucedió.

"Porque, al final, imprudencias de ese tipo nos pueden llevar a que otras personas que necesitan rescate, y no por imprudencia, se vean en una situación complicada", ha apostillado.

Nieves Lady Barreto ha hecho estas declaraciones al finalizar el acto de presentación del comité de expertos para el cambio climático conformado a iniciativa del Gobierno de Canarias, a preguntas de periodistas sobre el balance del temporal, en general, y la situación concreta de esos turistas.

Estas personas solicitaron auxilio la tarde del domingo, pero pasaron finalmente la noche en el lugar después de que se comprobó que "se encontraban a resguardo, con uno de los cabreros de la zona que les dio resguardo y pudieron estar no solo protegidos, sino con comida", al evaluarse que era mejor "dejarlos allí, porque estaban más seguros, que no correr el riesgo los servicios de rescate", ha dicho.

Por ello, el rescate se hará a lo largo del lunes por mar, a bordo de uno de los barcos que hacen excursiones de recreo por la zona, según se ha decidido durante la mañana, ha agregado.

En cuanto al balance de los efectos del temporal, que ha subrayado que era "un fenómeno inusual", porque se concatenaron varios episodios de lluvias y vientos fuertes, ha expuesto que ha dejado un saldo de 261 incidentes destacados atendidos desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112 hasta las primeras horas de este lunes.

Y ha sostenido que "es importante la cifra, porque se reduce considerablemente respecto a fenómenos anteriores", con lo que se demuestra que actuar preventivamente y trabajar de manera coordinada, "fundamentalmente con los cabildos, hace que los incidentes vayan bajando".

Respecto a los problemas registrados, ha detallado que se han dado "sobre todo derrumbes, desprendimientos, carreteras cortadas, algún problema con el suministro eléctrico y, sobre todo, la incidencia en los aeropuertos, dado que en Tenerife coincidieron durante dos horas y algo ambos cerrados".

Por todo lo expuesto, ha querido recalcar, una vez dada por finalizada la situación de alerta, "que los incidentes se han ido reduciendo, que no tenemos que lamentar graves daños, y que los ciudadanos son cada vez más conscientes de que, si no hay que salir, no se sale".