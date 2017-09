IUC y Sí Se Puede denuncian amenazas de un concejal de CC por la moción de reprobación por el caso Las Teresitas

Izquierda Unida Canaria (IUC) y Sí Se Puede han denunciado este martes que el concejal de Coalición Canaria (CC) José Alberto Díaz Estébanez los ha amenazado con tomar represalias contra ellos y sus familias si siguen adelante con una moción en la que piden su reprobación y la de otros dos ediles de CC por haber votado a favor de la compraventa por parte del Ayuntamiento del frente de playa de Las Teresitas.



La reprobación de los concejales José Alberto Díaz-Estébanez, Dámaso Arteaga y José Carlos Acha la piden Izquierda Unida Canaria y Sí Se Puede porque formaban parte del grupo de gobierno que en 2001 aprobó en un pleno "infame" el convenio de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas.



En rueda de prensa, el portavoz de IUC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, ha indicado que piden la reprobación de esos tres concejales porque son "corresponsables políticos" de la aprobación de un convenio que ha dado pie al "mayor episodio de corrupción vivido" en la capital tinerfeña.



Tras recordar lo sucedido en 2011, Ramón Trujillo ha manifestado que en la junta de portavoces celebrada este lunes el concejal de CC José Alberto Díaz Estébanez pidió que retirasen la moción de reprobación y que si seguían adelante "se tomaban represalias contra nosotros y nuestras familias", dijo el edil de IUC.



Ramón Trujillo ha explicado que como testigos están miembros de Sí Se Puede, Ciudadanos y PSOE, así como el secretario municipal.



El portavoz de Sí Se Puede, Pedro Fernández Arcila, ha señalado que al término de la reunión de la junta de portavoces su compañera de partido Asunción Frías le envió un mensaje en el que decía que Alberto Díaz Estébanez había manifestado que, si no retiraban la moción, "ya se encargará él de que todo el daño que le están haciendo recaiga sobre nosotros y nuestras familias".



Pedro Fernández Arcila ha dicho que estudiarán si es posible tomar acciones judiciales contra esas amenazas, y ha comentado que no se han sentado a hablar de ello debido a que ha transcurrido poco tiempo desde que se han producido.



Ha asegurado que ahora, si cabe, pondrán más ahínco en la petición de reprobación de los tres concejales, tanto por lo que han hecho como por las amenazas, ya que, ha añadido Pedro Fernández Arcila, no están dispuestos a admitir actitudes de ese tipo, por lo que ha exigido la dimisión de los tres ediles del grupo de gobierno municipal.

Durante la rueda de prensa, Ramón Trujillo, ha insistido en que José Alberto Díaz-Estébanez, Dámaso Arteaga y José Carlos Acha fueron corresponsables por acción u omisión de la aprobación del convenio de compraventa y ha criticado que Coalición Canaria vive en la cultura política ajena a la de rendir cuentas.



El portavoz de IUC ha indicado que, cuando se dice que los tres concejales no sabían lo que había tras el convenio, puede ser cierto que ignorasen que era algo delictivo, pero ha opinado que no es creíble que desconociesen que se estaba cometiendo un abuso.



Ha explicado que un día antes del pleno en el que se aprobó el convenio, el que ha sido concejal de Ciudadanos de Santa Cruz Ángel Isidro Guimerá, cuestionó en un medio de comunicación que se hubiese recurrido a valoraciones externas y no a las de funcionarios técnicos de la Corporación municipal, que tienen "probada experiencia y conocimiento y además están sujetos al principio de legalidad y de defensa del interés público".

José Alberto Díaz Estébanez (izquierda) y el alcalde José Manuel Bermúdez, en una imagen de archivo

La réplica del supuesto amenazante de CC

El sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Alberto Díaz-Estébanez, negó esta tarde de martes que él haya proferido ningún tipo de amenaza contra otros concejales, a los que se limitó a desear "reciprocidad" en el daño que, a su juicio, reciben de ellos, tanto él como su familia, por sus ataques personales.



Las supuestas amenazas, según han denunciado en rueda de prensa los representantes de Izquierda Unida Canaria (IUC), Ramón Trujillo, y de Sí Se Puede, Pedro Fernández Arcila, se produjeron el lunes en la reunión de la junta de portavoces.



En ese encuentro, según Trujillo y Fernández Arcila, el edil Díaz-Estébanez, de CC, les pidió la retirada de una moción de reprobación contra él y otros dos concejales, Dámaso Arteaga y José Carlos Acha, por haber votado en 2001 a favor de la compraventa del frente de playa de Las Teresitas, un caso que se ha saldado con condenas en primera instancia por delitos relacionados con la corrupción.



Díaz-Estébanez, según la versión de estos dos ediles, los amenazó con tomar represalias contra ellos y sus familias si seguían adelante, una amenaza que ha negado categóricamente Díaz-Estébanez en declaraciones a Efe.



Es "radicalmente falsa" y "mentira" la versión de Trujillo y de Fernández Arcila, además de que este último ni siquiera estuvo en la reunión, puesto que asistió la concejala de Sí Se Puede Asunción Frías.