Uno de los acusados por la trama del Catastro de Tenerife solo expedía factura por más de 9.000 euros

Uno de los acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por una presunta trama de sobornos para tramitar expedientes a cambio de dinero en la Gerencia Territorial del Catastro ha dicho este martes que sólo expedía factura si se superaban los 9.000 euros.



Se trata de Santiago C.D.M., quien trabaja en una compañía de seguros pero además realiza todo tipo de gestiones, de forma esporádica, ante el catastro , y con él colaboraba su hermano Alberto, que está en busca y captura, ya que no se ha presentado al juicio, en un caso en el que están acusadas 14 personas.



Santiago es sobrino del principal de los acusados, Jesús D.D., jefe de Planificación Informática en el catastro , quien prestó declaración este lunes, igual que Paloma C.I., jefa de Planificación Urbanística del Catastro .



Los acusados supuestamente cobraban por resolver de forma rápida expedientes y para ellos el Ministerio Fiscal pide una pena de prisión de nueve años, mientras que la abogada del Estado reclama 16 años.



Entre los acusados hay dos funcionarios y el resto trabajan en algunos casos como agentes inmobiliarios o de seguros y en una notaría, y también se cree que alteraban la titularidad de parcelas, tanto de personas vivas como recién fallecidas y modificaban superficies y trazados.



Durante la sesión de este martes, Santiago C.D.M. ha comentado que el precio de los trámites que realizaba "siempre en ventanilla" ante la Gerencia del Catastro dependía de lo complicado o sencillo que fuesen, pero oscilaban entre los 100 y los 1.000 euros, si bien ha reconocido que en una ocasión percibió 3.000 euros.



El Ministerio Fiscal preguntó a Santiago si expedía facturas, a lo que respondió que solo estaba obligado a hacerlo si se superaban los 9.000 euros.



También ha señalado que a uno de los acusados, Guzmán V.T., lo conocía porque esta persona le ayudaba en La Gomera, de forma que le dejaba utilizar el fax de manera desinteresada, y ha reconocido que en una ocasión le ayudó a solucionar un problema pero como él no pudo hacerlo lo solucionó el alcalde de Vallehermoso.



Santiago ha insistido en que nunca se reunió con funcionarios del Catastro y, al ser preguntado por las pegatinas de una notaría que la Guardia Civil ha encontrado en su domicilio ha replicado que le sorprendió que estuvieran en su casa.



No respondió a las preguntas de la abogada del Estado y a las del abogado de Jesús D.D. y Paloma C.I. dijo que en un principio había acusado a ésta segunda de cobrar por resolver asuntos, pero ha afirmado que lo hizo por venganza, debido a que ella se había negado a solucionar un problema.



También ha declarado hoy Manuel A.S.H. quien trabajaba como oficial en una notaría de La Laguna, y que tras sufrir un infarto ha sido despedido y en la actualidad colabora con abogados para hacer tareas ante el catastro .



Manuel A.S.H. ha asegurado que mientras trabajó en la notaría "nunca" percibió dinero al margen de la nómina y ha indicado que conoció a Jesús D.D. porque en una ocasión Santiago, sobrino de este, no respondió a sus llamadas para solventar un expediente que llevaba varios meses pendiente.



Ha manifestado que como Santiago no respondía a sus llamadas recurrió a un correo electrónico de éste para identificar al informático que conocía en el catastro .



Manuel A.S.H. ha destacado que "nunca" recomendó a Santiago a sus clientes porque éste lograse que se acortasen los plazos para resolver expedientes, y ha afirmado que "nunca" entregó documentación de una parte a la otra.