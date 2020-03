Samuel García, cada vez más cerca de la mínima olímpica

Sobre el estado de alarma por coronavirus, el atleta palmero apunta que "esto es algo que nos ha trastocado a todos los deportistas, pero la salud está antes que todo lo demás"

El velocista del Tenerife CajaCanarias Samuel García fija en el Campeonato de Atletismo de Sudáfrica su mejor marca al aire libre de la temporada, 45.82. El atleta palmero, que llegó con el objetivo de buscar la mínima olímpica, se encuentra en su mejor estado de forma física y con el impulso que le otorga el haberse colgado el oro en el World Athletic Indoor Tour, así como convertirse en el subcampeón de España en categoría absoluta de pista cubierta. "Llegué a Sudáfrica buscando estar cada vez más cerca de la mínima olímpica y, de este modo, poder clasificarme por marca (44.90) y no por puntos", confiesa horas después de acabar la competición.

Para Samuel, el resultado es muy positivo. "No es la marca que buscaba, pero me quedo con una buena sensación". Aún así, señala que el gran inconveniente lo planteó la propia organización de la prueba. "Aquí hay muy buenos atletas, a diferencia de su organización. Al buscar el dorsal me informan de que tengo que pasar las eliminatorias, a las 08.00 horas. Yo, que me había levantado a las 4 para llegar, asumí el reto y logré clasificarme para las semifinales, que tendrían lugar a las 12.50 horas. Cuando estaba calentando para esa carrera, me notifican que no puedo correr porque soy español. Por suerte mi manager, Alberto Armas, hizo que pudiera entrar, pero en la calle 1, lo que dificultó la puesta en escena".

Cuestionado sobre el estado de alarma por coronavirus, el velocista canario afirma sentirse "preocupado". "Además, estoy en el extranjero, así que me planteo regresar mañana o quedarme aquí varias semanas", apunta. "Por suerte este un país donde casi no hay casos de coronavirus y, además, es verano. En principio, mañana me tocaría volver, pero estamos a la espera de la valoración que podamos hacer. Esto es algo que nos ha trastocado a todos los deportistas, pero la salud está antes que todo lo demás".

En una nota emitida por su club se informa que desde tierra sudafricana, el atleta se suma a las recomendaciones gubernamentales: “Mejor quedarse en casa y seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias”, señala.