Chus Trujillo: "Canarias necesita muchos equipos más en Segunda B"

La UD Tamaraceite logró el pasado sábado el ascenso a la Segunda División B. El equipo dirigido por Chus Trujillo venció en la final del 'play-off' exprés a la UD San Fernando (1-2) en el Municipal de la Frontera, en la isla de El Hierro. El entrenador del equipo grancanario declaró ante este medio sus sensaciones tras el ansiado ascenso.

La próxima temporada será la primera del Tamaraceite en la categoría de bronce. Trujillo nos cuenta que la afronta "con ilusión y con ganas de que no sea un paso efímero". La intención del entrenador es mantener al equipo en la categoría de bronce del fútbol español, aunque afirma que "sabemos de la dificultad y que según vas avanzando todo se complica más". Para el técnico del Tamaraceite el ascenso de su club supone un objetivo claro: "Asentarse en la categoría porque Canarias necesita muchos equipos más en Segunda B".

Preguntado por cómo vio a su equipo en el terreno de juego, Trujillo fue claro: "Lo vi bien, con mucha personalidad ante un rival durísimo que teníamos controlado". El entrenador grancanario destacó que “pusimos en práctica algo que hacemos desde que entreno al equipo, que es crear desajustes en el rival".

Precisamente sobre su rival, Trujillo comentó que estuvo "en su línea". El entrenador del Tamaraceite destaca que el San Fernando es un equipo rocoso, con dos líneas de cuatro muy bien plantadas y con "ese juego directo que destaca y que hacen tan bien con diagonales y prolongaciones". Añadió que "es un rival que aprovecha mucho los errores del contrario y te los hace pagar muy caro, como en el gol que nos metieron". Además, concluyó que el San Fernando "a balón parado tienen un potencial enorme y obliga a estar concentrado al 100%".

Precisamente el San Fernando fue el equipo que se adelantó en el marcador. Corría el minuto 48 de partido cuando Felipe Vega anotó de penalti el primer gol del día. Pese a ello, Trujillo no perdió la calma: "Estaba tranquilo porque el equipo estaba haciéndolo bien". Para el técnico del Tamaraceite, su conjunto estaba "siendo el protagonista" y cree que estuvieron mejor que su rival en la primera parte. "Estábamos teniendo mucha presencia aunque no se transformara en ocasiones de gol, se les veía incómodos", declara a este medio. Para Trujillo la idea era "seguir tranquilos, seguir haciendo lo mismo".

Finalmente su equipo logró la remontada mediante dos goles de López Silva. Preguntado por qué se le pasó por la cabeza cuando el árbitro pitó el final del partido, Trujillo es claro: "Lo primero fue recordar a mis seres queridos, a los que están y a los que no". El grancanario comenta que ellos son "las personas que me han aguantado, que me han querido y que me han acompañado". Igualmente, recordó a aquellos que ya no están con él, pero que siempre tiene presente: "Mi abuelo, mi cuñado y mi primo, que se fue muy joven".