70 años del estreno del césped del Helidoro

El Heliodoro Rodríguez López estrenó su terreno de juego de césped el 31 de agosto de 1952. El viejo Stadium se había ido modernizando con una nueva Tribuna por aquí, el estreno de una grada por allá, localidades de asiento –sobre tablas de madera o duro cemento, eso sí– en algunas zonas... pero mantenía su cancha de tierra. Uniforme, arreglada y sin molestas piedras, pero de tierra. Preparado para el asalto a las categorías nacionales, en el verano de 1952 no reparó en gastos. No lo hizo a la hora de hacer fichajes –con la inestimable ayuda del Atlético de Madrid– y tampoco al contratar un nuevo entrenador como Carlos Muñiz... ni para disponer de una nueva superficie. Y así, para no estropear el césped recién sembrado, el Tenerife se ejercitó durante el verano en el campo del Charcón, en La Cuesta.

El invitado al estreno fue el equipo de más caché del momento: el Atlético de Madrid que dirigía Helenio Herrera, que pugnaba con el Barça de las cinco Copas por la supremacía del fútbol nacional. Además, el 'Atleti' tenía el atractivo de contar con media docena de jugadores canarios: Montes, Mujica, Silva y Hernández, de Gran Canaria; Méndez, de Tenerife; y Miguel, de La Palma. Y junto a ellos, figuras de primer nivel para conformar una delantera de lujo: Juncosa, Ben Barek, Pérez Payá, Carlsson y Escudero. Con todos ellos llegó en la víspera a Los Rodeos y se presentó en el Heliodoro para disfrutar de una superficie a la que se adaptó mejor que los blanquiazules. El estreno del césped y la presencia de todas las figuras rojiblancas hizo que el Heliodoro registrara un lleno histórico.

A todo ello se unía el interés por ver al 'nuevo Tenerife', ya totalmente desvinculado del proyecto común de la UD Tenerife, Carlos Muñiz, técnico local, alineó para la ocasión a: Cuco; Chicho, Moreno, Perla; Villar, Servando; Tomás, Alejandro, Antonio, Agustín y Gilberto. O lo que es lo mismo, la base del equipo que meses después ascendería a las categorías nacionales tras superar al Orihuela en una eliminatoria de promoción. En esa decisiva cita contó además con Julito, Méndez y Paquillo, pues el Tenerife aprovechó esta visita del 'Atleti' para negociar la cesión de estos tres jugadores. El primer gol sobre este nuevo césped lo marcó el sueco Carlsson, una de las estrellas rojiblancas, mientras que Antonio lograría el empate poco después. Aunque sufrió al principio, el Tenerife causó una grata impresión y se adaptó al césped mejor de lo esperado.

Además, algunos jugadores, con Santiago Villar a la cabeza, lo hicieron tan bien que el Atlético de Madrid lo reclamó de inmediato y lo incluyó en la 'operación' de Julito, Méndez y Paquillo. Asimismo, Helenio Herrera exigió la vuelta de Agustín Sánchez, que ese día había reforzado al Tenerife como interior zurdo en previsión de una posible cesión... pero que rindió a tal nivel que convenció al técnico con su fútbol y que luego, durante media docena de años, sería titular con los madrileños. Fueron algunas consecuencias del estreno de un césped que no volvería a renovarse ¡hasta pasados cuarenta años! Un dato: si en ese verano del 52 celebró su instalación con el acceso a las competiciones nacionales, en el año 92 lo haría con el acceso a las competiciones europeas.

