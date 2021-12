El CD Tenerife, a cerrar el año asaltando La Romareda

El CD Tenerife se medirá al siempre complicado Real Zaragoza, con la clara intención de seguir sumando para concluir la primera vuelta de LaLiga SmartBank 21/22 de la mejor de las formas (15:00 hora canaria, ‘GOL’ y ‘Movistar LaLiga’).

El CD Tenerife, en alerta por la COVID-19

La expedición tinerfeñista llegó a última hora de la tarde de ayer a Zaragoza con 18 futbolistas convocados después de la última sesión de entrenamiento realizada por la mañana en el Heliodoro Rodríguez López. El CD Tenerife tratará de conseguir un nuevo resultado positivo en la última jornada de la primera vuelta de LaLiga SmartBank 21/22.

“Queremos posicionar al equipo lo más arriba posible. Nos hemos mantenido en esos puestos de play-off durante la mayoría del año y eso significa que lo hemos hecho bien, pero con los pies en el suelo", comentó durante la previa de ayer el técnico blanquiazul, Luis Miguel Ramis.

El entrenador blanquiazul podrá contar en el partido de La Romareda con: Juan Soriano, León, Alexandre, Elady, Shashoua, Bermejo, Sergio González, Dani Hernández, Pomares, Aitor Sanz, Enric Gallego, Rubén Díez, Emmanuel, Moore, Mellot, Šipčić, Míchel y Mollejo.

Luis Miguel Ramis explicó que “todos tenemos ganas de ver a nuestras familias, pero antes debe primar el sentimiento de profesionalidad; el equipo está centrado y seguro que será así". "Trataremos de terminar con 38 puntos la primera vuelta", proclamó.

Mientras que los insulares llegarán a la cita de hoy en puestos de play-off, los locales lo harán con dos victorias, un empate y dos derrotas en los últimos cinco partidos. El entrenador del conjunto maño, Juan Ignacio Martínez, reconoció que tendrán que estar "muy concentrados en cada minuto, porque en el aspecto ofensivo el CD Tenerife es uno de los mejores de la categoría".

El entrenador del conjunto aragonés, al término de la sesión de entrenamiento, ofreció la lista de jugadores convocados: Cristian Álvarez, Álvaro Ratón, Jair Amador, Radosav Petrovic, Enrique Clemente, Alejandro Francés, Juanjo Narváez, Adrián González, Valentín Vada (ex del CD Tenerife), James Igbekeme, Pep Chavarria, Iñigo Eguaras, Carlos Nieto, Fran Gámez, César Yanis, Álvaro Giménez, Alberto Zapater, Sergio Bermejo, Nano Mesa (ex del CD Tenerife), Lluís López (ex del CD Tenerife), Borja Sainz, Francho Serrano e Iván Azón.

En el histórico de emparejamientos entre los dos conjuntos en La Romareda, el CD Tenerife ha sumado cinco victorias. El último cruce entre el Real Zaragoza y el CD Tenerife se dio el pasado día 6 de marzo, coincidiendo con la disputa de la 28ª jornada de LaLiga SmartBank 20/21. El equipo ya dirigido por Luis Miguel Ramis se vio superado en La Romareda (1-0), merced a un solitario tanto de Álex Alegría.

Alejandro Quintero González ha sido designado para arbitrar el emparejamiento de este domingo en La Romareda. El trencilla onubense y la escuadra blanquiazul se cruzarán, por segunda vez, en un encuentro oficial.