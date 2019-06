El entrenador del Teror agradece "las palabras del presidente del Atlético Paso porque no queremos que el partido de vuelta sea una guerra”

La UD Teror Balompié se encuentra más cerca de retornar al grupo canario de la Tercera División, después de tomar ventaja frente al Atlético Paso en el encuentro de ida disputado en el Municipal de El Pino. Héctor Nuez valoró el primer cruce de la decisiva eliminatoria y se mostró “sorprendido” por la declaraciones de León Gómez. Además, agradeció al presidente pacense, Jorge Arrocha, su rápida respuesta para evitar que el duelo en tierras palmeras se convierta en “una guerra”.



Héctor Nuez valoró el encuentro de ida disputado en el Municipal de El Pino: “Se dio un partido poco vistoso. Fue el típico encuentro de eliminatoria donde predomina la tensión y la presión del mismo. El mes sin competir se notó en el choque, porque se vio poco fútbol. Lo más importante fue el gol de Adrián Chiqui. Sabíamos que teníamos enfrente a un rival bastante duro y queríamos mantener la portería a cero, y marcar los más goles posibles. El 1-0 creo que fue lo más justo y nos da tranquilidad para el duelo de vuelta, aunque somos conscientes que choque de La Palmas será muy complicado”.



Además, el técnico verdiblanco habló de cómo vio al Atlético Paso: “Nos enfrentamos a un rival más experimentado que nosotros, que queda totalmente demostrado con la plantilla que tienen. Mi sensación es que estuvieron mejor en el encuentro, a pesar de las pocas ocasiones. Las expulsiones fueron en el tiempo de alargue, y no influyeron en el resultado, pero sí pueden afectar de cara al encuentro de vuelta, porque son dos jugadores importantes. Ellos intentarán hacer todo lo posible para que Dani López y Joshua estén en el partido”.



Cuestionado por la polémica acontecida en el seno del Atlético Paso, con la dimisión incluida del técnico León Gómez, el preparador grancanario manifestó que “quiero centrarme más en las declaraciones del presidente pacense, que en las del entrenador, después del partido. Debemos quitarle hierro al asunto para que el partido discurra con toda la normalidad posible. Agradecemos las palabras de Jorge Arrocha, porque si en estos partidos echamos más leña al fuego no hay quien los pare”.



Héctor Nuez añadió también que “las declaraciones de León Gómez nos sorprendieron porque no creemos que haya sucedido nada fuera de los normal en el choque del pasado sábado. En La Palma el ambiente es bonito, pero duro, y si encimas incitas a tu afición con esas declaraciones, pues todo se hace más difícil. Tenemos que prepararnos psicológicamente para el duelo del Paso. No queremos que este partido de vuelta sea una guerra ni mucho menos. Será intenso, pero no podemos olvidarnos que simplemente se trata de un partido de fútbol”.



Por último, el preparador terorense explicó qué debe hacer su equipo para ascender a la Tercera División: “Estamos motivados y sabemos las consignas para ganar. Contamos con toda la plantilla disponible, y estaremos arropados por grupos de espectadores, que han conseguido vuelos para estar con nosotros en La Palma, a pesar de la dificultades que han habido con las conexiones aéreas. Estamos en una final, y creo que todo lo que ha sucedido esta semana en el Atlético Paso no les afectará, porque solo se trata de un partido en el que lo darán todo. Debemos dar nuestra mejor imagen para estar el próximo año en la Tercera División”.