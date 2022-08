Fallece Hugo Fernández, recordado jugador del CD Tenerife en los años setenta

El exjugador del CD Tenerife Hugo Fernández falleció este lunes a los 77 años de edad. Nacido en Montevideo el 2 de febrero de 1945, formó con el representativo entre las temporadas 75/76 y el comienzo de la 77/78, cuando el club tuvo que rescindir su contrato por motivos económicos. Defensa central llegado del Peñarol, se hizo con la titularidad fija, primero formando pareja con Molina en la campaña de su retirada y luego junto con un jovencísimo Julio Durán.

Hugo Daniel Fernández Vallejo llegó al representativo con treinta años y curtido en el fútbol de su país (Nacional, Racing Montevideo, Cerro, Defensor Sporting y Peñarol) y en el argentino (Gimnasia y Esgrima La Plata). Apuesta del presidente Julio ‘Colo’ Santaella, formó parte del notable catálogo de refuerzos del verano de 1975, entre los que se incluyó a su compatriota Julio Montero Castillo, un centrocampista colosal.

Ambos acrecentaron el acento ‘charrúa’ de una plantilla que ya contaba con el extremo Ángel Ferreira y el defensa Pedro Kraus como representantes del fútbol del país bicampéon del mundo. Y las incorporaciones de García Murcia, Illán, Lanas, Román y Marín permitieron al técnico Felipe Mesones armar un equipo –liderado en el medio juego por Justo Gilberto y Jorge– que peleó por el ascenso a Primera División hasta que una inoportuna derrota en casa contra el Córdoba (0-3) le descolgó de los puestos de privilegio.

Para entonces, Hugo Fernández se había hecho indiscutible en el centro de la zaga tinerfeñista junto con Alberto Molina, en el que sería el último curso en activo del legendario jugador grancanario. Jugó 36 de los 38 partidos de la competición regular, pero no pudo intervenir en la eliminación del Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Generalísimo –los extranjeros tenían vetada entonces la participación en el torneo–, que el CD Tenerife resolvió ganando a los blancos en el Heliodoro (2-0) y cediendo en la vuelta (1-0).

La marcha de Montero Castillo y la sustitución en el banquillo de Mesones por Mariano Moreno no mermaron capacidad competitiva al Tenerife 76/77, que acabó sexto y a solo cinco puntos de la tercera plaza de ascenso. Hugo Fernández volvió a ser imprescindible (32 veces en el once, solo seis ausencias) y, además, ejerció como ‘tutor’ de un novel defensa canterano (Julio Durán) que debutaba como relevo de Molina con el primer equipo blanquiazul con solo 19 años.

Fernández solo tuvo una presencia testimonial en la que debía ser su tercera temporada completa en el club. Lastrado por una crisis financiera que no pudo resolver con los traspasos a la UD Las Palmas de Jorge Fernández y Maciel (que venía de ser Pichichi del equipo con 20 goles), resolvió su contrato con la entidad en septiembre de 1977 luego de jugar dos partidos de Liga y estrenarse en la Copa –ya abierta a los extranjeros– en un Calvo Sotelo-Tenerife (1-1) de la segunda ronda.

Finalizada su etapa en el fútbol europeo, fichó por el Puebla mexicano y acabó su carrera como jugador en el Peñarol en 1981. Inició entonces una notable carrera como técnico en su país natal, en Japón y, especialmente, en México, donde dirigió a Puebla (en tres etapas), Tigres, Tampico Madero, Irapuato, Veracruz, Lobos de la BUAP y Dorados de Sinaloa.