García Pimienta quiere seguir en la UD Las Palmas

Logrado el retorno a la élite, parecía que García Pimienta y la UD Las Palmas estaban destinados a entenderse. Sin embargo, diferencias económicas han estancado la renovación del técnico catalán. Clubes como el Celta de Vigo o el Rayo Vallecano están al acecho y han tocado a la puerta del comandante del ascenso amarillo.

Los números de una temporada para enmarcar de la UD Las Palmas

La renovación de García Pimienta se encuentra en el aire. El técnico barcelonés no ha aceptado la última propuesta de la entidad amarilla, que rondaba el millón de euros, y doblaba su salario anterior. Una cantidad dentro de la cual también se incluye al segundo entrenador del catalán, Álex García.

Sin embargo, el preparador catalán ha salido al paso de las especulaciones, y en una entrevista a Radio Marca, ha expresado su deseo de seguir en la UD Las Palmas. Pimienta indicó que “lo que falta es llegar al acuerdo, lo he dicho desde el primer momento, la Isla me ha tratado de manera fenomenal. El club siempre ha confiado en mí y me he sentido un privilegiado. Quiero seguir aquí, y ahora simplemente es llegar a un acuerdo”.

La falta de acuerdo ha obligado a la dirección deportiva, encabezada por Luis Helguera, a activar segundas opciones, siendo el exentrenador del Real Valladolid, Pacheta, quien recientemente ha denunciado a la entidad pucelana por las cantidades que aún le adeudan, el que más gusta para tomar las riendas del equipo amarillo.