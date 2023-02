Iván Romero cree que en las próximas jornadas quedará claro el “objetivo” del CD Tenerife

El jugador del CD Tenerife Iván Romero cree que las próximas cuatro o seis jornadas pueden marcar los objetivos por los que luchará el equipo hasta final de temporada en LaLiga SmartBank, según ha manifestado este miércoles en rueda de prensa.

Un gol de penalti de Borja Garcés premia la constancia del Tenerife

Más

El delantero cedido por el Sevilla ha dicho que en las últimas diez jornadas mirarán a cuántos puntos están “de arriba o de abajo”, pero en cualquiera de los casos deben seguir “en la línea actual”, en la que se están mostrando “fuertes defensivamente”.

El atacante manchego ya se encuentra en plenas condiciones físicas tras superar el cansancio “por la acumulación de partidos”, y ahora piensa en aportar lo máximo posible el próximo sábado en Gijón debido a las importantes que tendrá el equipo por sanciones (Waldo Rubio y Elady Zorrilla) o lesiones (Mo Dauda y Shashoua).

“A los que nos toque jugar tenemos que hacerlo lo mejor posible porque no hay muchos cambios en el ataque, pero nos multiplicaremos, e incluso algún jugador del filial nos puede ayudar”, ha explicado.

Sobre el conjunto asturiano, Romero ha comentado que es “un equipo grande, de Primera División”, aunque quizá no esté “a su mejor nivel”, pero vaticina un partido “difícil” al que tienen que “ir con todo” para tratar de sumar los tres puntos.

Con respecto a su futuro, el delantero blanquiazul no sabe cuál será el planteamiento del Sevilla una vez que regrese cuando finalice su periodo de cesión, pero está cumpliendo el objetivo que buscaba en el Tenerife, “una cesión para tener minutos, y por ahora no me puedo quejar porque lo estoy jugando casi todo”.