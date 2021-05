El Juan Grande alarga su dinámica positiva de resultados

Jornada de resultados adversos para los representantes de la Liga Reto Iberdrola. El sábado, el Juan Grande derrotó por cero a dos al Levante B (0-2). El Femarguín cayó ante la Solana en su campo por uno a dos. Mientras que este domingo en la fase de ascenso el Tacuense se vio superado por el Cáceres (1-3) y la UDG Tenerife Egatesa B no tuvo opciones de victoria frente al Villarreal femenino (3-0), líder del grupo.

El Juan Grande renueva a su entrenadora María Pontejo

El Juan Grande encadena su sexta victoria en las ocho jornadas que ha disputado en la fase de permanencia de la Liga Reta Iberdrola. El cuadro de María Pontejo derrotó con comodidad al filial levantinista. En la primera mitad, Mar Rubio aprovechó un gran saque de esquina de Alba Quintana para convertir el uno a cero.

En el segundo acto, el cuadro granota adelantó sus líneas en busca de la igualada, pero la defensa del Juan Grande se mantuvo férrea. En la recta final del encuentro las isleñas enlazaron una gran jugada combinativa y Daysy Bareiro colocó el definitivo cero a dos para las chicas de María Pontejo.

🎙 #POSTPARTIDO | La entrenadora del Ginelux Juan Grande María Pontejo se mostró contenta al finalizar el partido:



“Las jugadoras se lo merecen. El equipo va a seguir así, no va a renunciar a nada”



👇🏻👇🏻🎥👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/jKgGVqhL4R — Ginelux Juan Grande Femenino (@cdjuangrandef) 8 de mayo de 2021

El mismo sábado, el Femarguín no pudo mantener su gran racha de resultados positivos frente a La Solana. En la primera mitad, el cuadro de Castilla La Mancha arrancó el partido dominando. En el seis de juego, Paula adelantó al equipo solanero tras una gran jugada individual que finalizó con un disparo raso.

Cerca de la media hora de juego, Irina definió a la perfección para transformar el cero a dos. En la siguiente jugada el Femarguín recortó distancias en el luminoso por medio de una gran volea de Brenda. Tras el tiempo de descanso, las isleñas estuvieron más incisivas en ataque, pero les faltó suerte de cara a gol.

Por su parte, el Tacuense se marchó de vacío en su visita al Cáceres (1-3). En el inicio de la primera mitad las cacereñas anotaron el cero a uno gracias a la diana de Nerea desde el punto fatídico. La tinerfeñas se recompusieron del mazazo y Reichel de cabeza igualó la contienda. Sin embargo, Manoly aprovechó un error de la de casa para volver a poner por delante al Cáceres.

En la segunda mitad, a las insulares les costó inquietar la meta de Delia. En el 53 de juego, Nerea anotó su doblete y cerró el marcador.

La UGD Tenerife Egatesa sufrió una dura derrota frente al Villarreal femenino por cero a tres. Las castellonenses fueron superiores desde el principio y en el minuto diez María Cienfuegos anotó el uno a cero. La primera mitad se caracterizó por el dominio de las amarillas.

En la segunda mitad la dinámica del partido no cambió en exceso. El Villarreal femenino aumentó su ventaja por medio de un doblete de Sheila Guijarro. Las guerreritas no bajaron los brazos en su afán por recortar distancias, pero la defensa amarilla se mostró muy seria y no concedió espacios.