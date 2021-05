El Juan Grande renueva a su entrenadora María Pontejo

El Ginelux Juan Grande pondrá su proyecto deportivo de la campaña 21-22 en manos de María Pontejo, artífice de la última permanencia de la entidad del sureste de Gran Canaria en el Reto Iberdrola.

El Juan Grande certifica su continuidad en el Reto Iberdrola

Saber más

María Pontejo llegó el pasado 9 de Febrero de 2021 al Ginelux Juan Grande con la intención de poder salvar al equipo para que pudiera estar en la categoría Reto Iberdrola otro año más, y lo consiguió. A falta de 3 partidos para el final de esta temporada, el equipo conseguía la permanencia el pasado sábado ganando 2 – 0 frente a un rival directo como fue la U.D. Aldaia.

María ha logrado en sus últimos 7 partidos desde que llegó un registro de 16 puntos de los 21 posibles. En reiteradas ocasiones la propia María siempre ha dicho que el trabajo mayor se lo llevan las jugadoras, porque ellas mismas han creído hasta el final que era posible, a pesar de las adversidades que han tenido durante todo este año. Su primer partido fue un punto de inflexión. Tuvo apenas 4 días para preparar un choque contra un equipo como el Granada C.F. el cual había tenido pocas derrotas en su curso liguero. Y el equipo consiguió tres puntos que le ayudó a levantar la moral y sacar ánimos para los play off por la permanencia.

💥 COMUNICADO OFICIAL ✍🏻 | El Ginelux Juan Grande Femenino confía en María Pontejo para la próxima temporada 🤝



⤵️ Toda la info aquí: https://t.co/2dA436qr2V pic.twitter.com/iKT4gJnyB6 — Ginelux Juan Grande Femenino (@cdjuangrandef) 6 de mayo de 2021

La entrenadora del Juan Grande declaró tras su renovación que “estoy muy contenta con todo el trabajo que han hecho las jugadoras, y el cuerpo técnico. Me he sentido muy arropada desde el primer día que llegué. Todavía no quiero pensar en la siguiente temporada. Hay que ser ambiciosas y saber a donde queremos llegar. Aún quedan tres partidos y no nos vamos a relajar. Tenemos que seguir haciendo nuestro juego con las mismas ganas y la misma ilusión. Me preguntan mucho cuál ha sido la tecla para dar a este grupo. Y no digo otra cosa que las jugadoras han creído que podían. Y ellas vieron que podían disfrutar”.

Por su parte, Francis Herrera, responsable de la sección femenina comentó que “la decisión ha sido por unanimidad. María está haciendo un gran trabajo en las jugadoras y a la vista está de lo que ha conseguido con ellas. Estamos muy contentos con su esfuerzo, dedicación y tesón que le transmite a las jugadoras. Desde el primer momento que llegó confiábamos en ella al doscientos por cien. Hemos sufrido mucho para poder salvar la categoría, solo hay que ver la competitividad que existe en todos los equipos de nuestro grupo por la permanencia. Aún quedan tres partidos de este curso, y estamos seguros que las jugadoras seguirán dando el máximo. Iremos informando en las próximas semanas de las siguientes renovaciones”.