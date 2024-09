Luis Carrión: “Ante equipos que te generan situaciones de duelos y segundas jugadas también hay que ir a la guerra”

Luis Carrión compareció en la sala de prensa del Estadio Mendizorroza tras la derrota de la UD Las Palmas, ante el Deportivo Alavés. El técnico amarillo inició su intervención analizando el partido: “En la primera parte tuvimos más el balón, cuando superábamos la presión no acabábamos de ser verticales. Cuando lo perdíamos han llegado los goles de ellos, uno anulado”.

Entiendo que a lo mejor queríamos tener más el balón para desgastar al rival pero no creo que sea el camino a pesar de ser una primera parte igualada. En la segunda parte no terminamos de encontrar el ritmo de partido, los duelos eran muy fáciles para ellos“, indicó el entrenador amarillo, que añadió que ”ell Alavés es muy buen equipo y tiene gente preparada para las segundas jugadas. En la salida de balón lo hemos hecho bien, pero hay que intentar atacar y no hemos sido capaces“.

Sobre la llegada de nuevas incorporaciones: “Tendremos más perfiles para trabajar dentro del equipo. Me encantaría jugar ya el próximo partido, tenemos que ser fuertes y que los partidos que hagamos buenos no sean solo contra equipos que nos dejen espacios”. “Ante equipos que te generan situaciones de duelos y segundas jugadas también hay que ir a la guerra”, añadió.