Mel: “Me encargaré de meterles el dedo en el culo a los jugadores para que espabilen”

El entrenador del Tenerife, Pepe Mel, cargó contra los suyos tras perder este sábado por 4-0 en Granada, dijo que fueron “una patera contra un transatlántico [el Granada]” y que se encargará de “meterle el dedo en el culo a los jugadores para que espabilen”.

“Salió todo al revés, lo único positivo es que el próximo partido es el jueves. Quiero pedir perdón a la gente y me encargaré de meterles el dedo en el culo a los jugadores para que espabilen”, declaró Mel en la sala de prensa.

“Hemos sido claramente inferiores al Granada. Fuimos un transatlántico contra una patera. No hemos tenido muchos argumentos para contrarrestar nada. En la segunda parte mejoramos algo, pero con 2-0 ya es muy difícil”, añadió.

“Todo lo bueno de los dos últimos partidos no se ha visto. Estoy cabreado y decepcionado. No sé qué adjetivos emplear, pero este no es el equipo que yo ni la gente quieren. La imagen que hemos dado es malísima, horrorosa, deplorable”, finalizó un enfadado Pepe Mel.