Ocho opiniones autorizadas evalúan al nuevo CD Tenerife antes de su debut

Cinco periodistas y tres exjugadores del CD Tenerife han analizado para Canarias Ahora el escenario de partida del equipo blanquiazul para la temporada 24-25, que comienza este próximo lunes con la visita al Eldense. De las opiniones de estos ocho seguidores de la vida y obra del representativo se desprende la cautela habitual en estas fechas, a caballo entre la decepción producida por la clasificación del curso anterior, los cambios que ha sufrido la plantilla como por el debut de un entrenador, Óscar Cano, con poca experiencia en la categoría de plata.

1) ¿Qué impresión le causa el nuevo Tenerife de Óscar Cano?

Ventura González (periodista). “No valoro la pretemporada como referencia. Entonces, voy a responder a partir de expectativas relacionadas con el proyecto en sí. Cano garantiza funcionamiento colectivo. Creo que el equipo va a trabajar bien sin la pelota. Con el balón es interesante que Corredera coja altura en el campo y, sobre todo, la aportación de Maikel, el mejor llegador de la categoría. Sigo echando de menos un organizador puro, pero eso ahora en el fútbol es muy escaso. Al equipo le va a costar generar superioridad con el balón (a todos le cuesta), pero va a ser más dañino desde la segunda línea. De tres cuartos hacia delante tiene talento y gol. La banda derecha es notable. Si es sólido, va a pelear por el objetivo marcado.

César Gómez (exjugador del CD Tenerife). “Las pretemporadas son para practicar los nuevos métodos del míster, para ir cogiendo tono de competición y probar cosas que vea el míster en los entrenamientos. Hace años que dejé de evaluar resultados de pretemporada”.

Juanjo Ramos (jefe de Deportes de COPE Tenerife). “Me agarro al escudo y a la salud del grupo más que nunca. Me genera dudas porque el cambio de juego planteado no se adapta exactamente a los mimbres de los que dispone. Hay que esperar. Dejemos trabajar”.

Partiendo de la solidez, de la consolidación en los aspectos colectivos sin la pelota, el Tenerife tiene factores para crecer. Por ejemplo, la calidad de sus delanteros, el gol que suma desde segunda línea, y –muy importante– la influencia del Heliodoro Ventura González — Periodista

Juanjo Toledo (jefe de Deportes de Canarias Radio La Autonómica). “De entrada, cierta incertidumbre. A lo nuevo siempre le tenemos un poco de respeto y ese creo que es el Tenerife 24-25, un equipo nuevo que no terminamos de conocer. Las comparaciones son siempre odiosas, pero espero que sea el Tenerife de Rafa Benítez, que estaba trufado de perfectos desconocidos con mucha hambre de fútbol capaces de ascender a Primera”.

David Amaral (exjugador y exentrenador del CD Tenerife). “Tenemos poco tiempo para hacer una valoración. Creo que Cano es un entrenador al que le gusta tener la posesión y aquí puede agradar, pero todo va a depender de las cualidades de cada futbolista. Hay que darle tiempo y para él será un reto porque el Tenerife no es cualquier equipo”.

Luis Padilla (subdirector de la agencia ACAN). “Es un equipo aún en construcción. Opinar en pretemporada es hacer oposiciones a equivocarse, pero me parece que no está tan lejos de su versión definitiva, que no va a ser la planteada inicialmente por Cano. El técnico tenía una propuesta clara, pero no cuenta con los futbolistas para desarrollar esa idea. Y en estos casos suele ser más fácil cambiar la idea que fichar los futbolistas precisos”.

Miguel González (periodista). “En principio parece que tiene una propuesta más atractiva y que busca un juego más ofensivo que Garitano, pero como ocurre con todos los entrenadores, habrá que esperar al menos diez partidos para ver cómo se desempeña el equipo. Hay que tener paciencia y ser prudentes, dos cosas que no suelen abundar en el entorno del tinerfeñismo”.

Chalo López Segovia, ‘Chalo’ (exjugador del CD Tenerife) “En general me cuesta mucho opinar en pretemporada. Los resultados no son la consecuencia del trabajo de preparación para la temporada. Mi impresión del actual Tenerife está condicionada por la circunstancia de que en pretemporada de lo que se trata es de coger el ritmo para competir y asimilar el esquema de juego propuesto por el entrenador”.

2) ¿Dónde ve al CD Tenerife cuando acabe la temporada?

Ventura González. “Al Tenerife de ahora, en mitad de tabla, pero cabe contemplar como posible una evolución del equipo. Son estimaciones relacionadas con la inversión de cada club y con sus recursos económicos para el cierre del mercado. Pero en Segunda prevalecen los rendimientos como bloque. Partiendo de la solidez, de la consolidación en los aspectos colectivos sin la pelota, el Tenerife tiene factores para crecer. Por ejemplo, la calidad de sus delanteros, el gol que suma desde segunda línea, y –muy importante– la influencia del Heliodoro, sobre todo si el equipo es capaz de construir dinámicas positivas, que permitan que los nuevos, como el portero, se consoliden, porque la camiseta del Tenerife pesa. La Segunda nos da ejemplos cada año: no creo que el Leganés partiera con pronunciamientos de ascenso la pasada temporada”.

César Gómez. “Siempre parto de la premisa que quiero ver al equipo en la lucha por el ascenso y creo que es el objetivo por el cual se formó este reparto accionarial mayoritario”.

El equipo se ha reforzado con muchos jugadores y los buenos resultados se buscan con mucho trabajo, suerte y, sobre todo, con una idea de lo que se quiere David Amaral — Exjugador y exentrenador del CD Tenerife

Juanjo Ramos. “Deseo que entre los seis primeros, creo que en mitad de tabla y me temo que con algún momento de susto durante la temporada. Dicho eso, la Segunda da tantas oportunidades que sueño con ser el Racing o el Burgos del año pasado, estar ahí cerquita hasta el final”.

Juanjo Toledo. “Me encantaría verlo en Primera División y por la vía rápida, primero o segundo. Donde no me gustaría es viéndolo en vegetar en Segunda porque son ya muchas temporadas”.

David Amaral. “Es un dilema. El equipo se ha reforzado con muchos jugadores y los buenos resultados se buscan con mucho trabajo, suerte y, sobre todo, con una idea de lo que se quiere. Y sin olvidar que será una liga durísima: 18 de los equipos han estado en Primera División”.

Luis Padilla. “Si el arranque es bueno, entre los diez primeros, pero sin ascenso directo. Si el arranque es malo, le costará mucho remontar y luchar por algo más que la permanencia. Y el calendario inicial asusta”.

Miguel González. “La categoría va a estar muy igualada. Junto a los tres equipos que descendieron de Primera, hay otros que se quedaron a las puertas de ascender o de luchar por el ascenso (Sporting de Gijón, Oviedo, Racing, Eibar, Levante). A eso hay que sumarle la vuelta de dos históricos como el Deportivo y el Málaga. Ojalá el CD Tenerife pueda estar entre los seis primeros, pero creo que estará sobre el puesto 12 o 13”.

Chalo. “Espero que sea aspirando al ascenso, ojalá se consiga.

3) ¿Cuál es el mejor fichaje de este verano?

Ventura González. “Maikel Mesa”.

César Gómez. “Lo importante no es fichar jugadores, para eso cualquiera está capacitado. Lo importante es formar un equipo, que ya es más difícil”.

Juanjo Ramos. “La afición. Pese a la decepción no ha habido deserción”.

Juanjo Toledo. “Maikel Mesa”.

¿El mejor fichaje? La afición. Pese a la decepción no ha habido deserción Juanjo Ramos — Jefe de Deportes de COPE Tenerife

David Amaral. “El que puede marcar es el fichaje de Maikel Mesa, un jugador que tiene gol, trabajo y que es de aquí. En su posición es un jugador muy válido. También nos puede aportar mucho Diarra”.

Luis Padilla. “Tengo un pálpito con Diarrá y le veo mucho potencial a Yanis... pero tiene delante a Ángel y Gallego”.

Miguel González. “Diarra”.