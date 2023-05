Ramis cree que su sustituto en el banquillo del CD Tenerife será Asier Garitano

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha dado a entender que su sustituto en el banquillo insular podría ser Asier Garitano, aunque todavía no es oficial, cuando se le ha preguntado este miércoles qué consejos le daría al futuro máximo responsable técnico del equipo blanquiazul.

El preparador catalán se ha remitido a la información publicada por la prensa local y ha dicho que “si es Asier (Garitano), tiene la suficiente experiencia como para no darle consejos, pero el mensaje de la gente hacia a él va a ser bueno y el consejo es que intente empaparse rápido de la ilusión y la pasión que hay aquí, lo va a sentir rápido nada más pisar la isla, cuando juegue en el Heliodoro; todo lo que rodea al club, su afición principalmente, va a tener mucha culpa de que él sienta rápido la responsabilidad que tiene cuando llegue”.

La intención del Tenerife es anunciar a Asier Garitano como nuevo entrenador del equipo una vez que el equipo finalice la temporada este viernes ante el Real Zaragoza, en la última jornada de LaLiga SmartBank.

Ese partido de La Romareda será el último de Ramis en el banquillo tinerfeño, y el técnico tarraconense sigue firme en su postura de tomarse estos últimos encuentros con la máxima “seriedad” para intentar escalar algún puesto en la clasificación, pues redundaría en el aspecto económico del club para la próxima temporada.

Por ello, ha sugerido que no se prevén muchos cambios en la alineación, salvo los obligados de Iván Romero, lesionado, y de Aitor Sanz, sancionado.

Ramis ha dicho que tras el choque en la capital del Ebro su única intención es reunirse con su familia, y ha asegurado que no se ha comprometido aún con ningún club para la próxima temporada.

En ese sentido, preguntado por qué futbolista del Tenerife se llevaría -si pudiera- a su nuevo destino, ha respondido que “a diez jugadores, pero no va a poder ser”, y principalmente a uno de ellos “que acaba de renovar”, refiriéndose al capitán Aitor Sanz, “pero no solo como jugador, me lo llevaría a mi casa”.

Ramis cree que el Tenerife mantendrá un bloque que “debe aspirar a estar entre los seis primeros clasificados” en venideras campañas, pues lo ve “capaz” de luchar por el ascenso.

“Me quedo con la sensación de felicidad en estos tres años. Mis ayudantes y sus familias también han sido felices, y eso para mí es muy importante. Ese día a día siempre ha sido especial. La paz y tranquilidad de aquí ayuda muchísimo para trabajar”, ha expresado en su penúltima rueda de prensa, antes del partido de Zaragoza, donde concluirá su etapa de dos años y medio con el equipo blanquiazul.