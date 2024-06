Rubén Castro anuncia su retirada del fútbol

El delantero grancanario Rubén Castro, referencia en la historia reciente de equipos con la UD Las Palmas y el Real Betis, ha anunciado su retirada del fútbol en activo, en una carta publicada en sus redes sociales.

A punto de cumplir 43 años -lo hará el próximo 27 de junio-, el atacante isleño ha decidido poner punto y final a su dilatada carrera futbolística, en la que ha disputado casi 800 partidos oficiales y ha marcado más de 300 goles.

“Me ha costado llegar a este momento. Todavía me cuesta verme alejado de la pelota. No soy capaz de hacerme a la idea de que esto ha terminado. Quizás por eso he tardado tantos meses. Lo hago porque me considero un afortunado”, indica Rubén Castro en su comunicado.

El delantero grancanario recuerda que “aquel muchacho que se divertía en el Club Artesano ha superado todas las barreras que ni siquiera hoy soy capaz de imaginar: disputar como delantero casi 800 partidos oficiales y celebrar como propios más de 300 goles. Con todo esto en la mochila del fútbol y de la vida, considero que es el momento de dejar descansar al balón”.

“Pertenecer a la historia de la UD Las Palmas y del Real Betis me congratula. Con ellos me hice mejor, me superé como persona y como futbolista, solo queda expresar mi gratitud eterna a esas dos aficiones y a los seguidores que me apoyaron en las buenas sin dejarme caer en las malas”, añade el deportista isleño, cuyos últimos equipos en España fueron el FC Cartagena y el Málaga CF.

Rubén Castro ha tenido palabras de cariño para dos personas muy especiales en su carrera: “La figura de Pepe Mel -entrenador- se encuentra grabada a fuego en mi trayectoria. Nadie me entendió mejor que él, como con nadie me entendí en el césped como con Jorge Molina. Esos años en el Villamarín nunca tendrán fin en mi memoria”, subraya el ya exfutbolista isleño.