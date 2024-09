Waldo: “Se está viendo un cambio en el equipo”

El futbolista del CD Tenerife Waldo Rubio ha asegurado este miércoles que en los últimos partidos del equipo blanquiazul ha notado un “cambio”, especialmente en “actitud”, aunque solo haya servido para sumar un punto en la visita a Cádiz (2-2).

“Es verdad que comenzamos mal, pero en los dos últimos partidos, aunque no hayamos conseguido los tres puntos, se está viendo un cambio en el equipo, sobre todo en actitud, y esperemos que los resultados lleguen cuando antes”, ha declarado el atacante extremeño en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez.

El conjunto entrenado por Óscar Cano desperdició dos goles de ventaja en el Nuevo Mirandilla, por lo que cree que deben “mejorar a la hora de controlar los partidos, y más cuando tenemos una ventaja bastante amplia”.

Waldo ha dicho ser “exigente” consigo mismo y quiere volver a ofrecer su “versión de años anteriores”, y ha expresado que está seguro de que “van a llegar los buenos partidos y las ocasiones”.

Con el mercado ya cerrado y una postrera incorporación, la del colombiano Marlos Moreno como jugador libre, el extremo pacense asegura que “en ningún momento” pensó en salir del Tenerife, donde es “feliz”.

Por otra parte, en las últimas temporadas ha tenido muchos problemas con las lesiones musculares, que de momento le están respetando.

“Físicamente intento dar el cien por cien y terminar los partidos sin que pueda hablar con los compañeros porque estoy reventado”, ha asegurado.

El jugador blanquiazul ya está centrado en el partido de este próximo viernes ante el Racing de Santander en el estadio Heliodoro Rodríguez López, que están preparando para “contrarrestar su buen inicio, porque tienen un gran equipo, pero tenemos que aprovechar nuestros puntos fuertes”, ha señalado.

Por otra parte, acepta y entiende las críticas, pero no le gusta que le falten al respeto en las redes sociales: “Sé cuando he hecho un mal partido y no tiene que venir nadie a decírmelo. Cuando lo das todo, es duro escuchar que eres lo peor que hay porque al final somos personas y a nadie le gusta que le falten al respeto, y más si se meten con la familia”, ha subrayado.