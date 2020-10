Alicia Cebrián: “La piscina Acidalio Lorenzo se reabrirá durante este mes de octubre”

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián, resaltó que la piscina Acidalio Lorenzo reabrirá en este mes de octubre. La edil santacrucera explicó también cómo se ha encontrado el área de Deportes y qué objetivos se marcan durante esta legislatura. Además, la que fuera Olímpica de Láser Radial aclaró el estado de las instalaciones deportivas, y las dificultades para facilitar el uso de ellas durante esta etapa de pandemia.

Las oficinas del área de Deportes de Santa Cruz vuelven al pabellón Quico Cabrera

. ¿Cómo valora el trabajo que se viene realizando desde su la llegada a la concejalía de Deportes?

“Hemos trabajado un montón en este tiempo que llevamos. No ha sido mucho, pero ha cundido la verdad en este tiempo. No hemos parado de reunirnos con la gente del deporte de Santa Cruz. Me refiero a a reuniones con infinidad de deportes de equipos, deportistas individuales, presidentes de federaciones, presidentes de clubs y empresas relacionadas con el deporte. Un poco para conocer sus inquietudes, sus necesidades, sus propuestas, etc. Todo con el objetivo de de impulsar el deporte en la ciudad”.

. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que tienen marcadas?

“El objetivo que se tiene es seguir una línea más relacionada con la gestión deportiva, con el fin de conseguir que en Santa Cruz se practique mucho más deporte del que hay a día de hoy”.

. ¿En qué momento se encuentra el área de Deportes?

“Una de las primeras cosas que hicimos nada más llegar, fue volver a ubicar el área de deporte en el Quico Cabrera, en las dependencias que hay aquí en el pabellón de deportes. Al llegar el servicio estaba repartido en diferentes espacios. Pensamos que una de las primeras tareas que había que hacer era volver a concentrar a todo el mundo en un mismo espacio. Y, ¿por qué no hacerlo en las oficinas del pabellón donde estuvieron hace unos años?. Quieras o no, es un poco el centro neurálgico, deportivamente hablando”.

. ¿Cómo ha sido la vuelta del equipo de trabajo a las dependencias del Quico Cabrera?

“Están contentos, Yo creo que sí. Por lo menos es la sensación que transmiten. Tenían ganas de volver aquí, a este espacio donde hace unos años ya habían estado”.

. ¿Qué objetivos se marca el área de Deportes en esta legislatura?

El objetivo es que en Santa Cruz cada vez haya más gente practicando deporte. Tenemos una ciudad que ofrece muchas oportunidades, que pienso que, a día de hoy, están por explotar todavía. Que haya más gente en la calle practicando deporte, eso sería lo ideal.

. ¿Qué puede aportar una Olímpica como Alicia Cebrián al deporte de Santa Cruz?

“Yo he sufrido como deportista, sé lo que es estar al otro lado de la mesa. Cuando han venido a hablar conmigo de diferentes deportes, deportistas, entrenadores, presidentes y me transmiten todas esas inquietudes, quejas, sugerencias, etc. Pues yo las he vivido. Sé perfectamente de lo que me están hablando. Se podría decir que empatizo con ellos. Entonces, bueno, en ese sentido pienso que puedo aportar bastante”.

. ¿Qué novedades trae el deporte de Santa Cruz en los próximos meses?

“Primero lo que queremos hacer es empezar a retomar todas las actividades que se han tenido que paralizar por diferentes motivos. Uno de ellos es el COVID-19, y que estemos ahora otra vez en semáforo rojo. Ha supuesto un un freno. Poquito a poco hemos ido abriendo, por ejemplo, el programa de madurez activa. La gente está muy contenta, sobre todo la gente mayor, y queremos ir retomando ese tipo de programas y actividades”.

. ¿Cómo se ha afrontado la finalización de los proyectos que ya estaban en marcha?

“La verdad que lo que ya estaba encaminado, todo ha salido gracias al grandísimo trabajo de la gente del servicio, osea de los trabajadores del servicio. La verdad que han hecho un trabajo impresionante y sin ellos nada hubiese salido adelante”.

. ¿Son las instalaciones deportivas uno de los mayores quebraderos de cabeza del consistorio?

“Sí, Santa Cruz es una ciudad muy grande, donde vive mucha gente, y la realidad es que hay pocas instalaciones deportivas. Hay un montón de clubs, lo que es muy positivo, por supuesto. Cuanta más gente haga deporte, mejor. Cuantas más clubs haya, mejor. Pero luego pues eso supone, una difícil tarea, en el sentido de que hay que ubicar a todos esos clubs en las instalaciones que hay. Es un trabajo complicado porque a todo el mundo, a todos los clubes, hay que ofrecerles espacio, ofrecerles horarios. También hay que contar con el usuario libre, el ciudadano de Santa Cruz, que no está vinculada a ningún club y que practica deporte en instalaciones municipales”.

. ¿Se continuarán realizando obras y reformas en las instalaciones deportivas del municipio?

“Efectivamente. En este tiempo se han ido arreglando diferentes instalaciones que hay al aire libre e instalaciones que hay repartidas por distintos barrios de la ciudad. Las queremos aprovechar. Queremos que haya más deporte en los barrios. Son espacios perfectos e ideales para que la gente practique deporte y para los clubs, que ya están organizados”.

. ¿Cómo en la relación ayuntamiento-clubes para la gestión de las instalaciones?

“Es difícil. Hay pocas instalaciones para muchos clubs. A veces es bastante complicado poder ubicar a todos, darles a todo el espacio que merecen, darles a todos buenos horarios. Pero lo hacemos con muchísimo esfuerzo. Como dije antes, también a todos se les ayuda, a todos se les da horas y espacio. Y encima, este año se nos ha complicado un poquito más la cosa por el COVID-19. Había muchos clubs que contaban con canchas de colegios. Y bueno, en este curso los colegios han empezado un poco más tarde, han empezado con mucha incertidumbre, y hay algunos que todavía no han cedido su espacio a los diferentes clubs. Por lo tanto, a esos clubs que tenían espacio en los colegios lo hemos ubicado en instalaciones municipales, complicándose aún más el puzzle que tenemos que hacer. Seguimos trabajando para poder contar con estos espacios”.

. ¿Qué decisiones se han tomado para hacer frente al COVID-19?

“Estamos a expensas de la evolución de la pandemia. Nos encontramos ahora en semáforo rojo y hemos tenido que dar un pasito para atrás en muchos aspectos. Por ejemplo, hemos tenido que volver a la ausencia de público, que no haya acceso a las instalaciones, por ejemplo, de padres y madres. Tampoco pueden haber partidos amistosos. Tenemos que ser mucho más conscientes del uso de la mascarilla, de cumplir con la distancia de seguridad, etc. Hemos vuelto a ser muchísimo más exigentes con el cumplimiento del protocolo. Los clubs que utilizan las instalaciones municipales tienen que cumplir con un protocolo específico para su deporte, que entregan firmado, manifestando que, efectivamente, van a cumplir cada uno de los puntos de dicho protocolo para poder acceder a las instalaciones deportivas”.

. ¿Cómo se pretende fomentar el deporte de Santa Cruz?

“Tenemos el objetivo de aumentar el nivel deportivo en la ciudad Queremos que los chicos jóvenes que llegan a cierta edad practicando deporte, pues dejen de practicarlo lo más tarde posible. O sea, que permanezcan más tiempo haciendo deporte. Para aumentar ese nivel tenemos clarísimo que tiene que existir una buena base deportiva. O sea, sin base se alcanza un nivel deportivo. Entonces muchas de nuestras energías van a estar enfocadas al deporte base”.

. ¿Se confirman las fechas para la reapertura de la Piscina Acidalio Lorenzo?

“Efectivamente, la idea es que la Piscinas Acidalio se abra durante el mes de octubre. Todo sigue su curso y se está trabajando para cumplir con lo que se ha dicho”.

. ¿Se pretende impulsar la imagen de Santa Cruz con la presencia de más equipos en el ámbito nacional?

“Que Santa Cruz tenga equipos, de diferentes deportes, en la alta competición es un orgullo para todos. Por supuesto que hay que apoyarles. Son un referente para los deportistas más jóvenes, para la base está que estamos hablando. Es muy interesante también a la base de estos equipos darles espacio y darles horas en las instalaciones municipales. Para eso estamos también trabajando con los diferentes colegios. El ayuntamiento ha hecho una gran inversión para techar muchas canchas de colegios. Concretamente ahora tenemos cinco para poder contar con estos espacios lo antes posible”.

. ¿Se presta apoyo a todos los deportistas del municipio?

“Para llegar a cierto nivel es fundamental el apoyo de las instituciones públicas y de patrocinios de empresas”.